Явление «Апостола»: главного пиарщика Овсянникова уволят

Главу департамента общественных коммуникаций Севастополя Ивана Чихарева отправят в отставку. Об этом сообщают источники севастопольских СМИ в правительстве города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Чихареву доверили формировать позитивный имидж правительства в июне, после провала этой задачи прошлой PR-командой. Таким образом, он продержался на этой должности почти шесть месяцев.

Стоит отметить, что увольнение Чихарева прогнозировалось еще в сентябре. Тогда его уход анонсировал Telegram-блогер Апостолаки, связав отставку с возможным появлением в составе правительства одного из основателей компании «Апостол» (холдинг, занимавшийся пиаром и информационными технологиями) Олега Берковича. Беркович в ноябре действительно устроился на работу в правительство Севастополя, получив должность помощника губернатора Дмитрия Овсянникова и кураторство над проектами в сфере культуры, туризма и общественных коммуникаций. А спустя 10 дней после его представления Овсянниковым, появилась информация об отставке Чихарева.

Работа Чихарева нередко подвергалась критике депутатами Заксобрания Севастополя. Парламентариев не устраивали сроки получения ответов на свои обращения. Также при Чихареве в правительстве Севастополя ввели запрет на возможность получения журналистами прямых ответов от чиновников, в обход профильного департамента. Запрет вызвал скандал и послужил поводом для обращения представителей СМИ в прокуратуру.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 23.11.17

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