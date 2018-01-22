Новым идеологом Cевастополя займется Следственный комитет

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю закончило проверку в отношении помощника губернатора Олега Берковича. Об этом сообщил блогер Дионис Апостолаки, опубликовавший фото соответствующего документа.

Как утверждает блогер, проверка затрагивала тему «израильского гражданства» Берковича.

Как уже сообщал «Новый День», в двойном гражданстве помощника губернатора Севастополя заподозрили местные общественники. На эту мысль их навели посты Берковича в социальных сетях, имеющие характер «не просто путешественника, а человека, который более за это государство». Тогда общественники озвучили намерение подать заявления «во все компетентные органы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ответе управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД говорится о направлении материалов проверки в Следственный комитет. Можно предположить, что окончательный вердикт по этому делу будет озвучен следователями после изучения полученных материалов.

Также, по слова блогера, силовики могут проверять организации, связанные с Берковичем: «Следаки изучают источники финансирования ЦИМЭСа (Центр исследования массового электронного сознания – прим. «НД»)», – написал у себя в Telegram-канале Апостолаки.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 22.01.18

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