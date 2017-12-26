«Серого кардинала» Севастополя заподозрили в двойном гражданстве

Помощника губернатора Севастополя Олега Берковича заподозрили в двойном гражданстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские общественники подозревают, что у новоиспеченный госслужащий может быть одновременно подданным России и Израиля. К таким выводам севастопольцы пришли, проанализировав посты Берковича на его личных страницах в социальных сетях.

«Там очень много об Израиле. Характер постов не просто путешественника, а человека, который более за это государство, подобное поведение свойственно гражданину страны. Поэтому есть вероятность того, что он обладает вторым гражданством. Беркович является помощником губернатора и по закону государственной гражданской службы не имеет права на двойное гражданство. То есть, он мог ввести в заблуждение кадровую службу севастопольского правительства, поэтому мы инициируем проверку по существующим подозрениям», – сообщила РИА «Новый День» соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова. Она отметила, что общественники намерены подать заявление во все компетентные органы. По словам Дроновой, с появлением в правительстве Берковича уже нарушался закон о принятии госслужащих на работу:

«Одна из членов его команды – Зотова – была заместителем начальника управления массовых коммуникаций и мониторинга. После того, как наша организация написала заявление в прокуратуру о том, что квалификация девушки не соответствует критериям занимаемой должности, буквально через несколько дней ее перевели на самую низшую должность управления – ведущий специалист, потому что ее навыков хватило только для этой должности», – заключила общественница.

Как сообщал «Новый День», в ноябре уволили главу департамента общественных коммуникаций Севастополя Ивана Чихарева. Тогда местные блогеры сообщили, что отставка связана с появлением в правительстве одного из основателей компании «Апостол» (холдинг, занимавшийся пиаром и информационными технологиями) Берковича. Это было не единственное увольнение: в департаменте общественных коммуникаций лишили кресел коренных горожан, чтобы освободить места для команды нового помощника Овсянникова.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.12.17

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