ЦИМЭС Олега Берковича не признал российский Крым (СКРИН)

В крымской блогосфере второй день идёт активное обсуждение статьи «Соцсети: семейное окружение серого кардинала Севастополя – патентованные либералы и «крымненаши». В публикации приводится мнение общественников Севастополя, недоверяющих заявлениям официальных властей о том, что помощник губернатора Олег Беркович является искренним патриотом России.

Мнения пользователей разделились: у Олега Берковича нашлись защитники, уверяющие, что он горячо приветствовал присоединение Крыма к России. В доказательство они приводят ссылки на его публикации февраля-марта 2014 года в Твиттере.

Между тем, читатели РИА «Новый День» прислали в редакцию новые, по их мнению, «свидетельства непатриотичности» московского чиновника, из которых следует, что в октябре и ноябре 2014 года Центр исследования массового электронного сознания (ЦИМЭС), возглавляемый нынешним помощником губернатора Севастополя, отказался в своей официальной инфографике обозначать Крым российской территорией.

В одном из постов от 25 ноября 2014 года в Фейсбуке Олег Беркович, публикуя ссылку на страницу своего исследовательского центра, откровенно переживает, что (после Майдана, Крыма, Одессы и Донбасса) российские пользователи соцсетей вдруг «разлюбили» Украину.

В предыдущей публикации, от 17 октября 2014 года, возглавляемый Берковичем ЦИМЭС изображает Россию в виде грозной и ненасытной хищной птицы, проглатывающей беззащитную Украину вместе с украинским же Крымом.

По предположению одного из читателей, в том, что на инфографике центра ЦИМЭС Крым изображён в составе Украины, кроется и политический, и коммерческий рассчёт, так как Олег Беркович в то время активно сотрудничал с такими оппозиционными ресурсами, как «Эхо Москвы», «Дождь», «Новая газета» и телеканал «Настоящее Время». «Редакторы этих изданий вряд ли приняли бы к публикации инфографику с Украиной без Крыма», – рассуждает читатель «Нового Дня».

Стоит отметить, что в профиле Олега Берковича на Фейсбуке за 2014 год нет ни одного упоминания о крымском референдуме, о действиях украинских карателей и ВСУ в Донбассе, о трагедии в одесском Доме профсоюзов. Но много неподдельного горя и искренней боли за Израиль, терроризируемый палестинскими боевиками.

Как сообщал «Новый День», городские общественники подозревают, что новоиспеченный помощник губернатора Севастополя может быть одновременно подданным России и Израиля. К таким выводам горожане пришли, проанализировав посты Берковича на его личных страницах в социальных сетях.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.01.18

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