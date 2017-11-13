Губернатор Овсянников взял к себе помощником пиарщика «Апостола»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства представил своего нового помощника Олега Берковича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Беркович приехал в Севастополь из Москвы, где в новой должности, не имея опыта в госслужбе, будет курировать проекты в сфере культуры, туризма и общественных коммуникаций.

«Буду отвечать за новые проекты, которые важны для Севастополя. По всем этим проектам буду занимать где-то лидирующую функцию, где-то функцию координации этих проектов. Сводить работу департаментов. Еще одно направление – максимальное вовлечение общественности в те проекты, которыми занимается правительство. В ближайшее время буду входить в курс дел и заниматься теми проектами, которые есть и которые интересные. Я до этого занимался бизнесом, медиа-бизнесом, разными проектами», – рассказал о себе журналистам Беркович.

Отметим, что по данным издания Russiangate, Беркович является одним из основателей компании «Апостол» (холдинг, занимавшийся пиаром и информационными технологиями), в которой он заведовал созданием сети фейковых аккаунтов. Другим основателем «Апостола» был супруг Тины Канделаки – Василий Бровко, позже перешедший на работу в Ростех, где занимался коммуникациями.

По состоянию на июль 2017 года, Беркович был учредителем двух компаний: ООО «ЦИМЭС», проводившего опросы в социальных сетях, и ООО «Агентство стратегических исследований». Во второй компании еще одним владельцем значилась Линда Гусева – подруга Тины Канделаки.

Примечательно, что о связи Овсянникова с Ростехом не раз писал севастопольский телеграм-блогер Апостолаки.

«Овсянников является выходцем из министерства промышленности и оборонки, связан с менеджментом Ростеха. С той его частью, за которой как прилипала таскается пиарщик Вася Бровко, более известный как муж Тины Канделаки – «создатель «Апостола», пиар-компании вот с этим всем дутым пафосом. У этого «Апостола» довольно богатый опыт по окучиванию госсектора», – рассказал блогер в интервью изданию «Информер».

По его информации, Беркович «назначен сменщиком директора департамента общественных проектов правительства Севастополя», «будет решать свои бизнес-вопросы».

«Как я и писал, семейство Канделаки готовится к губернаторству в Севастополе на случай ухода Овсянникова, которое может случиться летом 2018 года, с прицелом на масштабные перевыборы всех органов власти в Крыму и Севастополе в 2019 году», – написал Апостолаки в своем Telegram-канале.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 13.11.17

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