«России очень нужен свой Нюрнберг». Директором департамента общественных коммуникаций Севастополя назначен Олег Беркович

«Серый кардинал» правительства Севастополя, помощник губернатора Олег Беркович получил ожидаемое повышение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства города представил Берковича как директора департамента общественных коммуникаций. Таким образом, Овсянников официально возложил на Берковича полномочия по формированию позитивного имиджа правительства.

Напомним, должность помощника губернатора Беркович получил в ноябре прошлого года. Он считается одним из основателей компании «Апостол» (холдинг, занимавшийся пиаром и информационными технологиями). Является противником коммунизма и сталинизма и выступает за создание трибунала над Советским Союзом по аналогии с Нюрнбергским трибуналом для нацистской Германии.

Приход Берковича в правительство Севастополя и связанную с этим отставку экс-директора департамента общественных коммуникаций Ивана Чихарева крымские блогеры анонсировали еще в сентябре. Получив пост помощника Овсянникова, Беркович заявил, что будет курировать проекты в сфере культуры, туризма и общественных коммуникаций. Спустя 10 дней стало известно, что Чихарев подал в отставку. Однако сразу Берковича на его место назначать не стали.

Тем не менее, Беркович активно включился в работу: по информации севастпольцев, новый директор департамента имеет отношение к двум прогубернаторским Telegram-каналам, которые время от времени восхваляют губернатора как эффективного управленца, попутно критикуя местных общественников, имеющих противоположное мнение о работе Овсянникова.

К слову, успел вызвать возмущение у горожан и сам Беркович. Общественники утверждают, что по его инициативе из правительства пытались выжить горожан, чтобы освободить места для команды нового директора департамента. Кроме того, помощника губернатора Севастополя заподозрили в израильском гражданстве. В отношении Берковича полиция провела проверку, материалы которой направили в Следственный комитет.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 08.02.18

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