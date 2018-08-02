«Я вытащил Путина»: Беркович взбесил Севастополь и не уходит

Севастопольцы обвинили экс-директора департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Олега Берковича в демонстративном присвоении заслуг в организации президентских выборов в городе.

Как уже сообщал РИА «Новый День», должность главного «пиарщика» правительства Беркович потерял в конце июля.

Покидая «кресло», чиновник дал понять, что сыграл ключевую роль в организации президентских выборов.

«Я свою миссию выполнил, свое дело сделал, – сказал чиновник. – Был тяжелый период президентской кампании, когда надо было организовывать информационную работу по обеспечению проведения выборов».

С данным утверждением категорически не согласен заместитель руководителя городского штаба на выборах президента РФ Олег Гасанов. По его словам, «никакого сложного момента не было».

«Попытка Олега Берковича приписать себе несуществующие заслуги в обеспечении результатов, показанных Севастополем на выборах президента России, по меньшей мере, некорректна», – отметил Гасанов и напомнил, что Владимир Путин принял решение баллотироваться на пост президента РФ как самовыдвиженец, чтобы исключить возможное влияние на избирательный процесс административного ресурса.

«Обеспечение самого процесса возложено на избирательные комиссии, к которым указанный чиновник не имеет никакого отношения», – объяснил Гасанов.

Председатель гражданского штаба в поддержку президента Александр Синявский также не согласен с заявлениями Берковича.

«За все время работы в президентской кампании мы Берковича в глаза не видели – ни в гражданском, ни в городском штабах. Нам говорили, что он чем-то там занимается, мы несколько раз обращались за административной поддержкой через председателя городского штаба Анатолия Домненко, писали напрямую письма губернатору. Но ответа или помощи не получили», – заявил Синявский.

Гражданский активист полагает, что Беркович преувеличил свою роль. «Никакую помощь он нам не оказал, говорю это как заместитель городского штаба по связям с общественностью», – добавил Синявский.

Возмутив общественность, Беркович не снижает активности и не собирается покидать Севастополь, оставшись исполнять обязанности помощника губернатора Дмитрия Овсянникова.

Как сообщал «Новый День», Беркович не смог выстроить нормальных отношений с общественниками и журналистами города. Его инициативы в основном воспринимались в штыки, а некоторые и вовсе вызвали волну возмущения среди горожан. В их числе – варварское истребление миндаля на День Народной воли, когда цветущие ветки раздавали волонтеры всем пришедшим на митинг, идея перенести празднование 235-го дня рождения города с 14-го на 12-е июня ради мундиаля, путаница с географическими наименованиями и другие.

Стоит отметить, что севастопольцы не доверяют уверениям официальных властей в том, что Беркович является искренним патриотом России и безусловным сторонником воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и даже заподозрили его в двойном гражданстве, а также неоднократно припоминали любовь «до рідної Україні», в которой он признавался в ФБ-хрониках.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.08.18

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