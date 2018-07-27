На Берковича упал Шишкин: в Севастополе перемена временных

Главный официальный пиарщик Севастополя Олег Беркович покидает свое кресло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава департамента общественных коммуникаций городского правительства уже подтвердил свою отставку, заявив, что с окончанием текущей рабочей недели закончится и его работа на этом посту.

В Севастополе не исключают, что преемником Берковича станет бывший сотрудник медиахолднига РБК Андрей Шишкин, который две недели назад был назначен новым вице-губернатором вместо подавшего в отставку 4 месяца назад Вячеслава Гладкова. Он будет курировать территориальное развитие и взаимодействие с органами местного самоуправления, управление обеспечения деятельности мировых судей, а также департамент общественных коммуникаций.

Уже тогда в городских пабликах прогнозировали изменения в структуре местной власти: «Кто заплачет первый. Однозначно – Зотова, за ней Беркович, потом всякие псевдообщественники, типа Махонина, там список большой. Партия родимая – вряд ли, но умоются однозначно, адмирал пустозвонов не любит. Кто воспрянет – общественные общественники, люди из конца списка в ЗакСо – Шишкин будет отвечать за формирование списка и очевидно, что поменяет в нем многое. Уж, по крайней мере, люди Берковича (всякие тарминяны и майко) туда не попадут».

Впрочем, ряды местного правительства Беркович все же не покинет, вернувшись к исполнению обязанностей помощника главы города.

Отметим, что главный пиарщик стал седьмым по счету на этом посту за 4 года. Как и предшественников, отношения с местными общественниками и журналистами у него не сложились.

Инициативы Берковича в основном воспринимались в штыки, а некоторые и вовсе вызвали волну возмущения среди горожан. К примеру, варварское истребление миндаля на День Народной воли (цветущие ветки раздавали волонтеры всем пришедшим на митинг) и идею перенести празднование 235-го дня рождения города с 14-го на 12-е июня ради мундиаля.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 27.07.18

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