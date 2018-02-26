В Севастополе вырезали «символ» Крымской весны, применив майданные технологии

Общественники заподозрили севастопольские власти в умышленной подмене символов Крымской весны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 февраля в Севастополе волонтёры раздавали всем пришедшим на митинг, посвященный Дню Народной воли, ветки цветущего миндаля. Общественники отмечают, что организовали митинг севастопольские чиновники.

Миндаль никогда не был символом Крымской весны, но госслужащие «пришельцы» с материка этого не знают, подчеркивают горожане.

«Люди пришли на митинг, там уже стояли волонтёры в своей униформе, с огромными охапками миндаля, которые они всем раздавали, а потом они и вовсе заявили на камеру, что миндаль – это символ русской весны. – рассказала РИА «Новый День» соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова. – Я уверена, что это дело рук севастопольского правительство. Мы будем выяснять и писать во все компетентные органы, чтобы узнать ответственных за этот беспредел. Это широкомасштабная пропагандистская акция, которая была организована и тиражирована на всю страну, при этом она не соответствует действительности».

По словам Дроновой, в феврале 2014 года – в дни начала в Крымской весны, никто и подумать не мог, чтобы применить майданные технологии и связать события, происходящие в Крыму, с каким-либо цветком.

«Это не первая годовщина Крымской весны, и три предыдущих годовщины никто ни с каким миндалём не ходил на митинги. По какой причине в этот раз миндаль оказался символом русской весны? Он не мог быть символом этих событий: 23 февраля, когда был митинг Народной воли, в Киеве шёл полным ходом майдан, который все мировые СМИ сравнивали с «революцией роз» в Грузии, поэтому севастопольцы не могли взять в ассоциацию с митингом Народной воли цветок, чтобы его ассоциировали с цветочными революциями. Сама пропагандистская акция с раздачей веток миндаля, на мой взгляд, сопоставима с майданными технологиями», – подчеркнула общественница и добавила, что горожане желают знать: «сделано ли это специально или по тупости».

В тоже время, руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева по факту варварского уничтожения цветущего миндаля уже написала два заявления: одно – в МВД, второе – в прокуратуру. «Одно заявление в МВД о том, что по предварительному сговору лиц был вырезан миндаль. Второе заявление написали, так как правоохранители, находясь на площади, видели, что волонтёры вручали горожанам ободранные ветки, но никаким образом не отреагировали на это. При этом во всех источниках организаторы этого мародёрства заявили, что миндаль – символ русской весны. Но опять же организаторы – люди неместные и не знают, что в 2014 году зима была очень холодная, и миндаль не цвёл в это время», – сообщила РИА «Новый День» Голубева.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.02.18

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