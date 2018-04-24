Чиновники в Севастополе избежали «уголовки» за уничтоженный миндаль

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по заявлению севастопольских общественников об уничтожении миндаля в феврале текущего года.

Как уже сообщал «Новый День», на митинге 23 февраля текущего года, посвященном Дню Народной воли, в Севастополе волонтёры раздавали всем пришедшим на митинг ветки цветущего миндаля, который внезапно превратился в символ Русской Весны. Севастопольцы возмутились варварским истреблением деревьев, сравнением и «цветочными революциями». Общественники же обвинили в случившемся севастопольских чиновников, которые в большинстве своем «люди не местные и не знают, что в 2014 году зима была очень холодная, и миндаль не цвёл в это время». Горожане обратились в полицию, но правоохранительные органы не смогли установить виновных:

«Установить способ добычи со стороны неизвестных лиц веток дерева породы «миндаль» не представилось возможным… Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению гражданки Голубевой Е.А. по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, за отсутствием события преступления – прим. «НД»)», – цитирует на своей странице в соцсети севастопольский блогер Дионис Апостолаки ответ полиции.

Апостолаки прокомментировал и заявление помощника губернатора города, который написал у себя на странице в Фейсбуке, что «Голубева проиграла иск к Русской весне».

«Вот красавцы. Овсянников у нас теперь, как Меняйло, – символ Русской весны. Вместе с миндалём, для красоты. Иск не принят – чёрным по белому написано: из-за невозможности установить, кто оборвал миндаль. А полиция – она вместе с народом, если что. И уж точно с Голубевой, а не с пиарщиками Овсянникова. Патриотами поневоле», – написал блогер.

Отметим, севастопольский губернатор и его главный пиарщик, действительно, никакого отношения к Русской весне не имеют: Дмитрий Овсянников, приехавший из Москвы, был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя указом президента РФ Владимира Путина от 28 июля 2016-го года. 10 сентября 2017 года Овсянников стал губернатором и назначил на все ключевые посты таких же приезжих. Олег Беркович, тоже перебравшийся в Крым из российской столицы, стал помощников губернатора в ноябре 2017 года.

Севастопольская общественница Елена Голубева, в свою очередь, заявила РИА «Новый День», что не собирается довольствоваться отказом: «Юристы СРОО «Севастопольские мамы» намерены обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту порчи зеленых насаждений через суд».

Отметим, что в заявлении общественников фигурировала часть 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан). Отказ получен совершенно по другой статье.

Общественница сообщила и о реакции прокуратуры, куда было направлено еще одно заявление: «Они переслали в райотдел, хотя мы жаловались на полицейских, которые взирали на преступление молча», – рассказала Голубева.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 24.04.18

Замминистра ЖКХ Крыма выгнали с гоcслужбы за служебный Lexus. / Чиновников Совмина Крыма, курировавших ремонт в правительстве, отправили на нары. / Хакеры требуют биткоины за сайт Минэнерго Украины (Скриншот). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»