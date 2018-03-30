Чиновники Севастополя решили пожертвовать юбилеем города ради футбола

Севастопольские чиновники предложили перенести празднование 235-го дня рождения города с 14-го на 12-е июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению главы городского департамента общественных коммуникаций Олега Берковича, такой перенос позволит всем горожанам не отвлекаться на праздничную дату, а всецело отдаться просмотру на площади Нахимова футбольных матчей чемпионата мира 2018-го года, который стартует 14-го числа.

«Вся страна будет вечером смотреть трансляцию, и всё внимание будет приковано именно к этому. Я бы предложил на 14-е число запланировать официальные мероприятия в первой половине дня, а вечер посвятить коллективному просмотру матчей России», – цитирует Берковича севастопольский новостной портал ForPost.

Не все парламентарии оценили подобную инициативу. Жители Севастополя идею Берковича тоже восприняли в штыки.

«Может, нам всю историю города переписать, чтобы этому массовику-затейнику было удобно и футбол смотреть, и на горках в сено съезжать. Что еще на ум придет этому недоразумению? Ах, сколько же денег можно в Севастополе не тратить, если половину таких деятелей отправить назад», – комментируют горожане.

«Крайняя степень цинизма! Исторический центр города, главная площадь. Как это все вообще Берковичу в голову только пришло... Люди сами расставят приоритеты, кто захочет футбол смотреть – посмотрит. И не нужно для этого площадь Нахимова задействовать! А гонки пусть у себя под окнами проводит (среди идей проведения праздника есть гонки ретроавтомобилей по Центральному городскому кольцу, «как в Монте-Карло». Беркович считает их «потенциально сверхпривлекательным туристическим проектом». Правда, с техникой безопасности есть проблемы – прим. «НД»)!!!» – возмущаются другие севастопольцы.

Некоторые пользователи Интернета предложили «чиновникам заранее сложить свои полномочия! Например, в День России, 12 июня, в первой половине дня, а во второй половине дня и целый месяц жители города это будут праздновать!»

А некоторые сравнили Берковича с легендарным героем книг Ильфа и Петрова: «Какой папа Карло строгает таких креативных манагеров и присылает их в город русской славы? Остап Ибрагимович нервно курит «Герцеговину Флор» в сторонке. Их заждались в Рио-де-Жанейро, там некому возглавить бой быков!»

Между тем, окончательную дату и программу юбилея севастопольские власти обещают огласить позднее, уверяя, что изучат все предложения.

Севастополь, Оксана Мурзина

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