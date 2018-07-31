В Севастополе определились с преемником Берковича

В Севастополе сообщают о назначении нового директора общественных коммуникаций правительства города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместо Олега Берковича должность главного пиарщика правительства получит бывший сотрудник медиахолдинга РБК Глеб Шагун. По данным издания ForPost, приказ о назначении Шагуна сегодня подписал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Несмотря на то, что Шагун уже был замечен местными журналистами на официальных мероприятиях, в пресс-службе правительства не подтверждают его назначение.

«У нас такой информации нет. Все кадровые решения такого уровня озвучиваются исключительно губернатором Севастополя», – заявили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе, добавив, что в случае принятия решения о назначении Шагуна новым директором департамента общественных коммуникаций, информация об этом будет опубликована на официальном сайте. В данный момент данные о Шагуне на правительственном ресурсе отсутствуют.

Отметим, что экс-руководитель департамента Олег Беркович не смог выстроить нормальных отношений с общественниками и журналистами города, при этом сам заявил о том, что доволен своей работой на посту начальника. Сообщается, что он продолжит работу в команде Овсянникова в качестве помощника губернатора.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 31.07.18

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