История Крыма сурова: молодая команда Овсянникова пала на Федюхиных высотах

Департамент общественных коммуникаций Севастополя, ответственный за пиар губернатора, допустил непростительный исторический ляп в официальном релизе правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщая о рабочем плане делегации Севастополя на инвестиционном форуме в Сочи, чиновники анонсировали представление военно-исторического парка на «Фединых высотах».

Отметим, что правильное название достопримечательности – «Федюхины высоты». По данным исторических источников, названы высоты в честь генерала Федюхина, действовавшего там в период Крымской войны.

Небрежное отношение к истории города со стороны сформированной на материке новой команды губернатора вызвало возмущение у севастопольцев, которые напомнили, что подобные ляпы чиновники допускают уже не первый раз.

«Тут на днях чиновничек Беркович клялся установить двойной контроль за грамотностью своих подчиненных, ибо устают, родимые, и лажают. Двойной не помогает. Предлагаю скинуться всем миром на тройной», – сообщил Telegram-канал «Наш Севастополь», опубликовав скриншот публикации про «Федины высоты», размещённый на сайте правительства. На данный момент в материал уже внесены правки, название достопримечательности написано правильно.

Напомним, ранее в правительстве Севастополя подготовили и разослали журналистам пресс-релиз по запланированным мероприятиям, среди которых были «мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Авганистана». Еще одна ошибка была допущена в другом предложении документа: «Участие губернатора города Севастополя Дмитрия Владимировича Овсянникова и оффициальной делегации».

После того как местные журналисты высмеяли работу чиновников, Беркович принес извинения и пообещал наказать одного из подчиненных. Однако, как следует из материала про «Федины высоты», избавиться от ляпов это не помогло.

Отметим, что персона Берковича уже стала достаточно скандальной в городе, его нередко критикуют общественники. Кроме того, они подозревают, что новоиспеченный директор Департамента общественных коммуникаций Севастополя может быть одновременно подданным России и Израиля. К таким выводам горожане пришли, проанализировав посты Берковича на его личных страницах в социальных сетях.

Примечательно, что в его профиле в Facebook за 2014 год нет ни одного упоминания о крымском референдуме, о действиях украинских карателей и ВСУ в Донбассе, а также о трагедии в одесском Доме профсоюзов. При этом в публикациях Берковича много неподдельного горя и искренней боли за Израиль, терроризируемый палестинскими боевиками.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 16.02.18

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