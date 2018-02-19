Опять двойка: пиарщики в очередной раз выставили правительство Севастополя на посмешище

Департамент общественных коммуникаций Севастополя продолжает развлекать общественность вольным обращением с русским языком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как один из основателей компании «Апостол» (холдинг, занимавшийся пиаром и информационными технологиями) Олег Беркович, став советником губернатора Севастополя, ради своих соратников вытеснил из департамента практически всех севастопольцев, а потом сам возглавил ведомство, это подразделение городского правительства регулярно оказывается в эпицентре «грамматических скандалов».

Так, журналистам разослали пресс-релиз, в котором упоминались «мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Авганистана». Другое мероприятие предусматривало «участие губернатора города Севастополя Дмитрия Владимировича Овсянникова и оффициальной делегации».

«Тут на днях чиновничек Беркович клялся установить двойной контроль за грамотностью своих подчиненных, ибо устают, родимые, и лажают. Двойной не помогает. Предлагаю скинуться всем миром на тройной» – написал после этого скандала Telegram-канал «Наш Севастополь», комментируя новый пресс-релиз, в котором знаменитые Федюхины высоты были названы Федиными.

Однако и эта критика не помогла: департамент отметился новым сообщением: о том, как в городе пекутся об обеспечении доступности зданий для «малогабаритных групп» населения.

Скриншот Telegram-канала «Наш Севастополь»

В городе довольно жестко комментируют работу департамента и его новоявленного главы.

«Канделаки, учи детей русскому, – обращаются общественники к соучредителю холдинга «Апостол Медиа» и большому другу г-на Берковича. – Русский – наш язык».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 19.02.18

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