Пиарщикам Овсянникова подарили словарь – чтобы не позорили губернатора и Севастополь

Пресс-служба правительства Севастополя дискредитирует губернатора Дмитрия Овсянникова, регулярно делая ошибки и ляпы, освещая работу городских чиновников. Об этом заявила соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники Севастополя считают, что сотрудники пресс-службы своим отношением к работе не только способствуют созданию негативного имиджа правительства, но и демонстрируют неуважение к жителям города. Так как ляпы, которые допускают чиновники, связаны, в том числе, и со значимыми для истории Севастополя местами.

Напомним, в феврале чиновники анонсировали представление военно-исторического парка на «Фединых высотах» (правильное название достопримечательности «Федюхины высоты» – прим. «НД»). Этот ляп вызвал резонанс, директор департамента общественных коммуникаций Олег Беркович принес извинения, пообещав усилить контроль. Однако сотрудники пресс-службы продолжают делать ошибки.

Чтобы привлечь внимание Овсянникова к проблеме, Ольга Дронова направила губернатору с коллекцию ляпов и ошибок пресс-службы, а также подарок руководителю управления массовых коммуникаций Ирине Зотовой – орфографический словарь русского языка. По мнению общественницы, к некачественной работе пресс-службы могла, в числе прочего, привести кадровая «чистка», которую устроили новые начальники профильного департамента.

«Уровень грамотности в нашем Севастополе с советских времен – один из самых высоких в стране. В этом году в городе 6 выпускников набрали 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Тем больнее видеть полнейшую деградацию грамотности чиновников, ответственных за информирование севастопольцев. Массовые увольнения квалифицированных севастопольских специалистов пресс-службы правительства города, прошедшие полгода назад с подачи Берковича – пиарщика по сути и директора департамента правительства Севастополя по должности, привели к публикации на сайте исполнительной власти информации с массой ошибок. И если вначале мы еще слышали робкие извинения Берковича за своих подчиненных, то нынче ему позволяет совесть делать вид, что все в порядке. Однако за этим попустительством стоит глубокое неуважение к севастопольцам, вынужденным кривиться почти каждый день, читая официальные новости», – заявила РИА «Новый День» Ольга Дронова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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