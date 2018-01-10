Соцсети: семейное окружение серого кардинала Севастополя – патентованные либералы и «крымненаши»

Общественники Севастополя не доверяют уверениям официальных властей в том, что помощник губернатора Олег Беркович является искренним патриотом России и безусловным сторонником воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ранее чиновника заподозрили в двойном гражданстве, а также припомнили любовь «до рідної Україні», в которой он признавался в ФБ-хрониках.

Не прошел Беркович и мимо крымского референдума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Facebook появилось заявление соавтора инициативы «Наш Севастополь» Ольги Дроновой, утверждающей, что окружение четы севастопольского «серого кардинала» явно не входит в число сторонников политики действующего президента РФ Владимира Путина.

«Надо собирать подписи за увольнение Берковича и его команды», – подытоживает Дронова. Пост общественницы вызвал негодование местных жителей: «Аффигеть. Еще «навальнят» нам в Севастополе не хватало», – возмущаются одни горожане. «Овсянников – настоящий либерал, они с Берковичем сделают Прекрасный Севастополь Будущего, как пример для Прекрасной России Будущего Навального», – иронизируют вторые и добавляют «#каквхайфе».

Напомним, ранее общественники, проанализировав посты Берковича на его личных страницах в социальных сетях, пришли к выводу, что данный чиновник может быть одновременно подданным России и Израиля, что противоречит законам РФ о госслужбе. В связи с этим севастопольцы обратились в компетентные службы и инициировали проверку. Сам же приход Берковича – одного из основателей компании «Апостол» (холдинг, занимавшийся пиаром и информационными технологиями) в правительство Севастополя начался с перемен для сотрудников: в департаменте общественных коммуникаций лишили кресел коренных горожан, чтобы освободить места для команды нового помощника Овсянникова.

Как сообщал Новый День, один из бывших советников бывшего губернатора Севастополя Сергея Меняйло также оказался «не совсем патриотичным», но проработал недолго и после скандала быстро покинул Севастополь.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 10.01.18

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