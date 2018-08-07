Севастопольцы заподозрили, что гостившему в городе Путину напустили пыли в глаза

Общественники Севастополя опасаются срыва реализации масштабного проекта по строительству новой набережной в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект был представлен президенту России Владимиру Путину во время его недавнего визита в Севастополь. Предусматривается, что протяженность набережной составит 13 километров, будут созданы музейный и театрально-образовательный комплексы.

Общественники считают, что даже презентация проекта лично главе государства не может быть гарантией того, что набережная все же будет построена. Так как неоднократно разрекламированные правительством города грандиозные объекты не оправдывали ожиданий севастопольцев. Один из них – парк Победы, в котором чиновники затеяли реконструкцию, но по вине подрядчика работы затянулись, а территория сейчас не годится даже для прогулок.

«Сейчас очень важно, каким образом правительство подойдет к исполнению данного контракта. Естественно, это должно быть максимально открыто, публично и находиться максимально под общественным контролем, чтобы избежать таких возможных вариантов, как произошло в парке Победы, когда уже год севастопольцы не могут пользоваться парком, и вопрос, когда реконструкция будет закончена, пока остается под большим вопросом», – цитирует «ПолитНавигатор» члена Общественной палаты Севастополя Ивана Комелова. По словам общественника, идея строительства новой набережной «не нова», а в середине 2000-х годов севастопольцы выступили против строительства гостиниц в районе монумента Солдату и Матросу, так как новые объекты там могли перечеркнуть в будущем реализацию подобного проекта.

Лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова напомнила об еще одном печальном опыте правительства города – реконструкции парка имени Анны Ахматовой. По ее словам парк открыли с многочисленными недоделками, часть элементов уже начала рушиться, так как использовались некачественные материалы. Кроме того, выяснилось, что были допущены и другие нарушения: сейчас организация оказывает юридическую поддержку инвалиду, который подал иск в отношении правительства Севастополя из-за несоблюдения норм доступной среды.

«Важно, чтобы при реализации анонсированного проекта были учтены мнения жителей Севастополя. Чтобы не случилось как с памятником Примирения, когда севастопольцев просто поставили перед фактом. Также важно, чтобы была учтена близость с памятником Солдату и Матросу – не должна нарушаться стилистика, новые здания должны гармонировать с мемориальным комплексом. Кроме того, важно качество исполнения, так как на сегодняшний день звучит бесчисленный поток нареканий по отношению к созданным общественным пространствам», – сказала РИА «Новый День» Ольга Дронова.

Между тем, по мнению общественницы, в Севастополе есть масса более насущных нерешенных проблем, которые требуют немедленного финансирования. По ее словам, севастопольцы могут быть больше заинтересованы, к примеру, в строительстве очистных сооружений, чем в создании нового культурного пространства.

Кроме прочего, севастопольцы еще не забыли как бывший глава департамента общественных коммуникаций правительства города Олег Беркович присвоил себе, по их мнению, заслуги по организации президентских выборов в городе. Руководители городских штабов опровергли заявления бывшего чиновника о том, что он оказывал им поддержку или помощь, и подчеркнули, что он не имел отношения к обеспечению избирательного процесса. Сейчас Беркович продолжает работать в правительстве на должности помощника губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 07.08.18

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