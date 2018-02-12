В Севастополе раскрыли тайный план правительства по «зомбированию» населения (ВИДЕО)

Севастопольцы приняли в штыки нового члена правительства Севастополя, ответственного за работу с населением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит новоназначенного директора департамента общественных коммуникаций Олега Берковича в парк Победы и встреча с общественниками обернулись скандалом.

Напомним, жители Севастополя выражают серьезную обеспокоенность реализацией проекта реконструкции и предполагают, что вместо обновленного парка получат халтуру. Поводом для таких предположений служат как и подход к выполнению работ, стоимость которых оценена в 1 миллиард рублей, так и биография самого подрядчика. По данным местных блогеров, руководитель подрядной организации – директор ООО «Глассок Крым» Александр Пожарский является фигурантом уголовного дела, его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По наблюдениям очевидцев, встреча Берковича и общественников получилась шумной, севастопольцы не сдерживали своего возмущения и вовсю критиковали представителя правительства.

Видео, на котором запечатлено как проходил визит директора департамента в парк, опубликовал Telegram-блогер Дионис Апостолаки

«Строители вы наши, вы парк раздербанили. Москвичи, вы смотрите, во что парк превратили. Матери не могут с детьми погулять!», – возмутился мужчина на встрече.

«Вы сейчас не по адресу предъявляете претензии», – ответил севастопольцу Беркович.

«А чего вы тогда представляетесь? Кого представляете?», – поинтересовался мужчина.

«Еще раз – мы вас всех пригласили для того, чтобы внести правки в проект…», – начал рассказывать Беркович, но закончить ему собравшиеся общественники не дали.

«Да не нужен там такой проект тупой. Абсолютно тупой! Безумный тупой проект. Вы деньги распилили уже, уже ничего нельзя назад вернуть», – не смогла сдержать эмоций жительница Севастополя.

«Москвичи – гоу хоум! Не надо здесь сидеть в Севастополе», – продолжил наседать на нового директора департамента мужчина.

«Хорошо, спасибо», – ответил ему Беркович, после чего поспешил ретироваться.

Как пояснила корреспонденту РИА «Новый День» соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова, большое количество активистов на встрече с представителями правительства в «Парке Победы» стало неожиданностью для Берковича. Так как приглашать всех неравнодушных севастопольцев на это мероприятие и не планировали. По словам Дроновой, сама она узнала об этом мероприятии от журналистов, которые накануне встречи поинтересовались – будет ли она присутствовать на ней.

«Я зашла на сайт правительства и другие ресурсы – нигде не нашла эту информацию. Со мной связался представитель Всероссийского общества инвалидов и сказал, что ему позвонили, оповестили о встрече и пригласили как эксперта. А потом позвонили и сказали, что встречи не будет. Он меня просил узнать, так все-таки будет встреча или нет. Мы – люди, которые хотели туда прийти, узнавали о встрече в подпольном режиме», – рассказала РИА «Новый День» Ольга Дронова.

По ее словам, о характере проведенной встречи говорит и выбранное для нее дневное время, в будний день, что не предполагает большой явки. Активистам пришлось самостоятельно оповещать друг друга о мероприятии через социальные сети, где эту информацию подхватили и другие неравнодушные горожане. Как рассказала Ольга Дронова, представитель правительства Севастополя Беркович в общении с севастопольцами умудрился дважды солгать в присутствии СМИ.

«Он не то что не владеет ситуацией – он врет. Два раза соврал на этой встрече. Он сказал под камеру, что были масштабные общественные слушания, а их не было. Я ему в открытую сказала – вы обманываете», – говорит общественница.

Ольга Дронова пояснила, что в августе 2016 года по просьбе проектировщика организовала встречу с общественностью. Но это не было общественными слушаниями, так как они должны были пройти уже при наличии подготовленного проекта. По ее словам, второй раз Беркович солгал, когда рассказывал о многочисленности встреч с горожанами. По информации общественницы, на предыдущих аналогичных мероприятиях общественников было не больше, чем представителей СМИ, или вообще меньше в несколько раз. Что, как предполагают активисты, необходимо для формирования нужной правительству картинки и мнения горожан по проекту. По мнению Ольги Дроновой, севастопольцы воспринимают такой подход действующей команды чиновников к обсуждению работ на важных для города объектах как «вы все решили за нас». Который вполне способен привести к очередному конфликту между властью и горожанами.

Также Ольга Дронова предположила, что аналогичная с парком Победы ситуация может развиваться и в Балаклаве: «Потому как концепцию по развитию Балаклавы представляют только в узких кулуарных кругах, куда приглашают до 15 «своих» общественников», – пояснила общественница.

Отметим, что политика закрытости правительства – в части проведения общественных слушаний – прослеживается и в недавнем решении не согласовывать измененный проект генерального плана с севастопольцами. Несмотря на то, что документ в предыдущей редакции стал поводом для нескольких тысяч горожан принять участие в акции протеста, в правительстве решили направить проект сразу в Заксобрание.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.02.18

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