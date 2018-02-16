Чиновники Севастополя соврали премьеру Медведеву

Общественники уличили во лжи представителей правительства Севастополя, представивших на инвестиционном форуме в Сочи проект комплексного развития Балаклавской бухты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на форуме чиновники заявили, что проект не вызвал негатива со стороны севастопольцев. Однако, как утверждают общественники города, с ними этот проект никто и не согласовывал.

«Руководитель проекта (Мария Литовко) напомнила, что проект концепции развития Балаклавской бухты был рассмотрен на градостроительном и стратегическом советах, обсуждался с жителями города, туристическим сообществом, промысловыми рыбаками, представителями бизнеса, и в целом получил одобрение севастопольцев. По ее словам, благоустройство набережных и прилегающих территорий позволит придать новое качество туристической инфраструктуре Балаклавы», – говорится в информационном материале на сайте правительства.

«Одобрения или неодобрения быть не могло, ибо никто ничего с севастопольцами не обсуждал», – отреагировал на публикацию Telegram-канал «Наш Севастополь».

Напомним, в комментарии для РИА «Новый День» соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова заявила, что концепцию по развитию Балаклавы чиновники представляли только «в узких кулуарных кругах», куда приглашали до 15 «своих общественников».

По информации Telegram-блогера Диониса Апостолаки, проект по развитию Балаклавы был представлен губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и Литовко в том числе высшему руководству страны.

«В Сочи Овсянников и куратор проекта в Балаклаве Литовко наврали премьеру Медведеву о том, что они показали проект общественности. Это не так. Впервые проект выложен сегодня (15 февраля – прим. «НД»). Скачано 1 раз», – заявил блогер, опубликовав в качестве подтверждения скриншот с раздела сайта правительства, где публикуются документы.

Скриншот – Telegram-канал Дионис Апостолаки

На данный момент проект скачан 47 раз.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 16.02.18

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