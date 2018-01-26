Реконструкция по-севастопольски: парк Победы доверили бизнесменам с «оттенком аферизма»

Жители Севастополя опасаются, что из реконструкции парка Победы ничего хорошего не выйдет или она вообще никогда не закончится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очевидицы в соцсетях сообщают, что накануне в парке был замечен работник строительной бригады, который в состоянии алкогольного опьянения ездил на тракторе по пешеходным дорожкам и выкорчевал огромный кипарис. Горожане отмечают, что его коллеги пытались устранить последствия дебоша, однако «реанимировать» вечнозеленое дерево у них не получилось. По данному факту сейчас проводится проверка. Местные жители призывают наказать вандала.

Между тем, пугают севастопольцев не только «методы» строителей, но и личность подрядчика, которому доверили реконструкцию. По словам общественницы Елены Голубевой, несмотря на сумму, выделенную на ремонтные работы – 1 миллиард рублей, проект неприбыльный. Общественница подозревает: чтобы заработать, исполнители могут использовать серые схемы.

«Я поговорила с людьми, понимающими в строительном деле: этот проект не является прибыльным. Допустим, любое предприятие хочет получить какой-то процент прибыли, но с учетом того, сколько выделили денег и с учетом запланированных работ, предприниматель, если он ведет честный бизнес, он не получит прибыли. Есть экономические составляющие этого процесса, они объективны. Схемы работы господина Пожарского (подрядчик – прим. НД), его многочисленные судебные иски, его регистрация фирм однодневок, его обязательства по платежам в бюджет дают основания думать, что мы вряд ли дождемся окончания работ, а даже если мы их дождемся, то это будет не то, чего мы ожидаем», – рассказала РИА «Новый День» Голубева.

Она отмечает, что в лучшем случае горожане получат халтуру. «Изучив разные материалы, у меня есть основания думать, что это не те бизнесмены, которые бизнесмены, а это бизнесмены с оттенком аферизма, которые зарабатывают деньги не на качественном выполнении работ, а именно на полулегальных схемах ухода от налога, увода денег», – заключила общественница.

Как сообщал «Новый День», блогер Дионис Апостолаки опубликовал фотографии документа, свидетельствующего о том, что управление Следственного комитета по Крыму еще в сентябре 2017 года возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Глассок Крым» Александра Пожарского. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Отметим, по данным ресурса «5 Оборона Севастополя», Пожарский является не только директором и владельцем четырех российских компаний, но и де-юре украинским предпринимателем – соучредителем украинской компании ООО «Годвуд».

Севастополь, Анастасия Зук

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