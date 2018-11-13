А что с миллиардом? Правительство Севастополя расторгло договор со скандальным подрядчиком с третьей попытки

Правительство Севастополя сегодня уведомило подрядчика ООО «Глассок Крым», занимавшегося реконструкцией парка Победы, об одностороннем расторжении контракта «за систематическое нарушение условий договора».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», уведомление недобросовестному исполнителю, которого подозревали в уклонении от налогов и других сомнительных делах ещё до заключения контракта, направлено государственным бюджетным учреждением «Дирекция капитального строительства».

«Компания не справилась с заявленными объемами работ – все жители видят, в каком состоянии находится Парк Победы. Часть работ выполнена, но сроки сорваны, поэтому мы будем подбирать исполнителя, который сможет качественно завершить реализацию проекта», – прокомментировал решение губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

В пресс-службе правительства сообщили, что подрядчик должен освободить площадку до 22 ноября 2018 года и заверили, что за нарушение условий контракта правительство не только взыщет с компании штраф и пеню, но и «обратится к банку-гаранту по возвращению суммы внесенного аванса».

В свою очередь, губернатор обрушился с критикой и на заказчика работ.

«Много вопросов к службе заказчика, которая допустила такое отставание, на каждом этапе были задержки: и с проектом, и с технической документацией, и с приемкой выполненных работ. На этом примере можно проиллюстрировать, насколько важна качественная работа службы заказчика», – заявил Овсянников.

Губернатор заверил, что в ближайшее время в Парк Победы выйдут технические специалисты, которые проведут инвентаризацию и технический аудит, чтобы зафиксировать объемы выполненных работ. Процедура определения нового подрядчика должна быть завершена до конца года и выполнена в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

«Сроки будем оценивать исходя из реальности выполнения тех или иных работ после завершения аудита. Нового подрядчика подгонять никто не будет – важно качественно выполнить работу. Материалы уже направлены в правоохранительные органы, если будут выявлены технические недостатки, то это может стать основанием для возбуждения уголовного дела», – пригрозил градоначальник и добавил, что правительство Севастополя ведет переговоры с несколькими крупнейшими строительными компаниями, специализирующимися на подобных объектах, в том числе с Главным военно-строительным управлением №7.

Между тем, предыдущий подрядчик, сахалинская компания ООО «Рабочий-1», у которой ещё раньше отобрали контракт на реконструкцию парка Победы по тем же причинам, оспорила это решение в суде.

«Процесс реконструкции также осложняется тем, что первый подрядчик, с которым расторгло контракт правительство города, выиграл апелляцию. Признано, что контракт с ним расторгнут незаконно. Соответственно, он имеет право на компенсацию. Это потребует дополнительных расходов бюджета. В этих условиях было бы правильно расторгнуть контракт с «Глассок Крым», который, конечно же, не успеет в срок завершить работы», – говорила в сентябре лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Как сообщал «Новый День», севастопольцы неоднократно критиковали результаты работы компании «Глассок Крым», утверждая, что реконструкция проводится некачественно и слишком медленно. Лишь спустя время, с претензиями местных жителей согласились и в правительстве города. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в очередной раз объявил о намерении разорвать контракт с фирмой.

Сложности с реализацией дорогостоящего проекта – стоимость реконструкции составляет 1 миллиард рублей – привлекли внимание федерального центра. Территорию объекта посетил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, после чего исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Михаила Демиденко пообещал принять решение по подрядчику до 10 сентября.

А затем, отказ от исполнения обязательств и вовсе был отозван, так как в правительстве заметили некоторую «активизацию фирмы». В связи с чем, общественники Севастополя, отслеживавшиеие реконструкцию Парка Победы, спрогнозировали дальнейшие сложности с объектом и усомнились в том, что работы будут выполнены в срок, а также упрекнули правительство в нелогичности такого решения.

«Это очередной шаг, который, на мой взгляд, приведет к ужасной реконструкции горячо любимого севастопольцами парка. Скоро будет год, как он недоступен для людей. О недобросовестности подрядчика написаны уже тонны материалов в средствах массовой информации», – объясняла Ольга Дронова, напомнив также об интересе силовых структур к фирме.

По ее словам, специалисты посещавшие территорию объекта вместе с общественниками не раз обращали внимание на некачественные работы. К примеру, отмечали нарушение технологии при строительстве фонтанов.

Ранее в правительстве сообщали, что работы должны быть завершены до декабря 2018 года.

Симферополь, Иван Капустин

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