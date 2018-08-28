В Севастополе под угрозой миллиардный проект: чиновникам грозит судебная тяжба

Реконструкция парка Победы в Севастополе оказалась на грани срыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве города намерены разорвать контракт с подрядчиком – компанией «Глассок Крым», которая выиграла конкурс на выполнение работ в парке, цена вопроса – миллиард рублей.

Напомним, это уже второй подрядчик по проекту, которого намерены заменить городские чиновники. Первым победителем аукциона стала сахалинская компания ООО «Рабочий-1». Ее обвинили в срыве сроков работ и расторгли контракт, что фирма впоследствии оспорила в суде. Севастопольцы неоднократно критиковали результаты работы компании «Глассок Крым», утверждая, что реконструкция проводится некачественно и слишком медленно. С претензиями местных жителей наконец-то согласились и в правительстве города.

«У нас есть сложности с реализацией проекта реконструкции парка Победы. Мы находимся на грани расставания с компанией. Достаточно большой общественный резонанс вызывает то, как проводятся работы. В ближайшее время будем принимать решение», – заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Подрядчик должен был завершить реконструкцию парка до декабря 2018 года, однако в правительстве не сомневаются, что объект не будет сдан в срок: после разрыва договора дата окончания реконструкции снова сдвинется, а правительству грозит новая судебная тяжба.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 28.08.18

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