Горе-подрядчику дадут шанс освоить миллиард рублей в Севастополе

Подрядчик, сорвавший дорогостоящую реконструкцию парка Победы в Севастополе, получил шанс закончить работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сложности с реализацией проекта привлекли внимание федерального центра – в город прибыл заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Он осмотрел территорию парка и выслушал объяснения местных чиновников по поводу задержек с реконструкцией. На месте был и представитель подрядчика – фирмы «Глассок Крым».

Назаров предположил, что работы в парке Победы могут быть завершены до конца года, если ответственные приложат усилия для выполнения поставленной задачи.

«До 10 сентября примем решение. Если не будут приняты меры, контракт расторгнем, а в случае выявления преступлений – примем меры в установленном законом порядке», – цитирует ForPost исполняющего обязанности вице-губернатора Севастополя Михаила Демиденко.

Напомним, ранее в правительстве Севастополя сообщили о намерении расторгнуть договор с «Глассок Крым», так как ни качество, ни скорость реконструкции чиновников не устраивает. Нынешний подрядчик – уже второй, привлеченный для работ в парке Победы. Ранее правительство осталось недовольно работой сахалинской компании ООО «Рабочий-1» и расторгло контракт, но фирме удалось оспорить это в суде. Стоимость реконструкции составляет 1 миллиард рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 31.08.18

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