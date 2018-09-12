Цена – миллиард: скандальный подрядчик поставил на колени правительство Севастополя

Правительство Севастополя отказалось расторгать контракт с подрядчиком ООО «Глассок Крым», который выполняет работы по реконструкции и благоустройству Парка Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за постоянного срыва графика работ фирме было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств, однако чиновники решили отозвать его. В правительстве утверждают, что угроза разорвать контракт подействовала, и фирма активизировалась.

«На сегодняшний день подрядчик вывел на строительный объект 135 рабочих и 15 представителей инженерно-технического персонала, провел необходимые мероприятия по поставке строительных материалов, подписал ряд договоров с субподрядными организациями на прокладку инженерных сетей», – сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Напомним, севастопольцы неоднократно критиковали результаты работы компании «Глассок Крым», утверждая, что реконструкция проводится некачественно и слишком медленно. Спустя время, с претензиями местных жителей согласились и в правительстве города. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объявил о намерении разорвать контракт с фирмой.

Сложности с реализацией дорогостоящего проекта – стоимость реконструкции составляет 1 миллиард рублей – привлекли внимание федерального центра. Территорию объекта посетил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, после чего исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Михаила Демиденко пообещал принять решение по подрядчику до 10 сентября.

Между тем, общественники Севастополя, следившие за ходом реконструкции Парка Победы с самого начала, усомнились в логичности решения правительства.

«Это очередной шаг, который, на мой взгляд, приведет к ужасной реконструкции горячо любимого севастопольцами парка. Скоро будет год, как он недоступен для людей. О недобросовестности подрядчика написаны уже тонны материалов в средствах массовой информации», – сказала РИА «Новый День» лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова, напомнив также об интересе силовых структур к фирме.

По ее словам, специалисты посещавшие территорию объекта вместе с общественниками не раз обращали внимание на некачественные работы. К примеру, отмечали нарушение технологии при строительстве фонтанов.

В то же время, сахалинская компания ООО «Рабочий-1», ставшая победителем в первом аукционе и потерявшая контракт по инициативе правительства, смогла оспорить решение чиновников в суде.

«Процесс реконструкции также осложняется тем, что первый подрядчик, с которым расторгло контракт правительство города, выиграл апелляцию. Признано, что контракт с ним расторгнут незаконно. Соответственно, он имеет право на компенсацию. Это потребует дополнительных расходов бюджета. В этих условиях было бы правильно расторгнуть контракт с «Глассок Крым», который, конечно же, не успеет в срок завершить работы», – рассказала Дронова.

Ранее в правительстве сообщили, что работы должны быть завершены до декабря 2018 года. По предположению общественницы, подрядчик может активизироваться, чтобы в срок завершить строительство одного из элементов Парка Победы – к примеру, крупного фонтана. Что позволит правительству, в случае если работы так и не будут выполнены в срок, отчитаться, хотя бы, о сдаче «первой очереди» объекта.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.09.18

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