Застройщик Парка Победы ни в грош не ставит правительство Севастополя

Угрозы правительства Севастополя разорвать контракт по реконструкции Парка Победы не подействовали на подрядчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники снова вынуждены обращаться к ООО «Глассок Крым» с призывами начать реальную работу.

В правительстве Севастополя заявили, что возмущены отставанием от графика. При этом исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Михаил Демиденко указал на малое количество рабочих на объекте, потребовав увеличить их число. А также заявил об очередном «последнем предупреждении».

«15 октября мы посмотрим на реакцию подрядчика и будем принимать уже радикальные меры. Более того, я дал команду: в адрес подрядчика будет направлена претензия на сумму не менее 40 миллионов рублей – за срыв сроков по графику производства работ. И потом встретимся в суде, и разберемся кто из нас прав», – пригрозил Демиденко в эфире телеканала «НТС».

Несмотря на то, что компания уже не первый раз демонстрирует безответственный подход к выполнению контракта стоимостью миллиард рублей, в правительстве не решаются менять подрядчика. Так как опасаются, что ООО «Глассок Крым» может затянуть разбирательства в суде, что прямо отразится на сроках открытия Парка Победы, который уже почти год как недоступен для севастопольцев.

Напомним, ранее территорию объекта посетил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, после чего Демиденко сообщил о намерении разорвать договор с подрядчиком, если он не ускорит выполнение работ.

Впоследствии отказ от исполнения обязательств был отозван, так как в правительстве заметили некоторую активизацию фирмы. В связи с чем, общественники Севастополя, отслеживающие реконструкцию Парка Победы, спрогнозировали дальнейшие сложности с объектом и усомнились в том, что работы будут выполнены в срок.

Лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова предположила, что правительству следовало бы расторгнуть контракт с ООО «Глассок Крым». Так как работы ведутся не только с отставанием от плана, но и с нарушениями, на которые активисты не раз пытались обратить внимание чиновников.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.10.18

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