Против подрядчика реконструкции парка Победы в Севастополе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подрядчика реконструкции севастопольского парка Победы – ООО «Глассок Севастополь». Компания не выполнила все заявленные работы, но успела накопить задолженность по зарплатам.

По данным следственного управления СКР РФ по Севастополю, дело возбуждено по факту невыплаты заработной платы работникам «Глассок Севастополь» свыше двух месяцев (ч.2 ст. 145.1 УК РФ). Подрядчик с июня по сентябрь 2018 года не выплачивал зарплату девяти рабочим, отметили в ведомстве. Задолженность составила свыше 1 миллиона рублей.

В настоящее время следователи выясняют, есть ли еще работники, которым не выплачивалась зарплата, а также устанавливают «иные периоды невыплаты заработной платы». В офисе компании изъяты документы, представляющие интерес для следствия, назначены все необходимые экспертизы.

Как сообщал РИА «Новый День», во вторник, 13 ноября, правительство Севастополя отстранило ООО «Глассок Крым» от реконструкции парка за «систематическое нарушение условий договора». Стоит отметить, что данную компанию еще до заключения контракта подозревали в уклонении от налогов и других сомнительных делах. Подрядчик должен освободить площадку до 22 ноября 2018 года. Нового подрядчика власти планируют определить до конца года. Ранее в правительстве города сообщали, что работы по реконструкции парка должны быть завершены до декабря 2018 года. Стоимость проекта составляет 1 млрд рублей.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, комментируя решение о расторжении договора, заявил, что «компания не справилась с заявленными объемами работ – все жители видят, в каком состоянии находится Парк Победы». «Часть работ выполнена, но сроки сорваны, поэтому мы будем подбирать исполнителя, который сможет качественно завершить реализацию проекта», – добавил он.

Севастопольские власти намерены взыскать с недобросовестного подрядчика штраф и пеню за нарушение условий контракта, а также «обратится к банку-гаранту по возвращению суммы внесенного аванса», сообщили в пресс-службе правительства.

Стоит отметить, что севастопольцы неоднократно критиковали результаты работы компании «Глассок Крым», утверждая, что реконструкция парка проводится некачественно и слишком медленно. Лишь спустя время с претензиями местных жителей согласились в правительстве города, а губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал разорвать контракт с фирмой.

Севастополь, служба информации РИА «Новый День»

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