У компании, реконструировавшей парк «Победы» в Севастополе, забрали 200 млн рублей

Банк корпоративного финансирования вернул правительству Севастополя аванс в размере более 200 млн рублей, которые не освоила компания «Глассок Крым» при проведении работ по реконструкции парка «Победы». Подрядчик превратил парк в разрытую траншеями степь.

Банк корпоративного финансирования поручился за ООО «Глассок Крым», однако фирма не выполнила условия контракта и была отстранены от работ. 23 января Арбитражный суд наложил арест на средства подрядчика в размере 35,4 млн рублей. Банком было принято решение вернуть аванс, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.

При этом сроки осуществления выплаты по банковской гарантии были нарушены, за что ГБУ «Дирекция капитального строительства» намерено заявить к взысканию с кредитной организации пени. «На данный момент ведется работа по уточнению исковых требований с учетом добровольной уплаты банком указанной суммы», – сообщает издание.

Как сообщал РИА «Новый День», 13 ноября 2018 года правительство Севастополя отстранило ООО «Глассок Крым» от реконструкции парка за «систематическое нарушение условий договора». Стоит отметить, что данную компанию еще до заключения контракта подозревали в уклонении от налогов и других сомнительных делах.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ООО «Глассок Севастополь». Компания не только не выполнила все заявленные работы, но успела накопить задолженность по зарплатам. По данным следственного управления СКР РФ по Севастополю, дело возбуждено по факту невыплаты заработной платы работникам свыше двух месяцев (ч.2 ст. 145.1 УК РФ). Подрядчик с июня по сентябрь 2018 года не выплачивал зарплату девяти рабочим, отметили в ведомстве. Задолженность составила свыше 1 миллиона рублей.

Правительство Севастополя провело новый конкурс по определению уже третьей компании, которая завершит реконструкцию. Победителем тендера стала фирма «Ривьера», которая ранее проводила работы в парке имени Анны Ахматовой. Однако и у этого подрядчика были проблемы. В частности, власти не хотели принимать на баланс парк, открытый после реконструкции. По версии общественников, таким образом чиновники признали нарушения, на которые не раз указывали горожане, побывавшие в парке. Речь идет о некачественном выполнении работ, а также нарушениях доступности среды для граждан с ограниченными физическими возможностями.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 30.01.19

Путин должен поступить с Порошенко как Трамп с Мадуро. / Верховный суд «Незалежной» разрешил экспроприировать филиалы российских банков на Украине. / Из Крыма в Коми поступил контрафактный рис для военнослужащих – семь мешков съедено. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»