Чиновники Севастополя опасаются принимать на баланс парк Ахматовой – из-за нарушений

В правительстве Севастополя не спешат принимать на баланс парк имени Анны Ахматовой, открытый в феврале после реконструкции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии общественников, таким образом чиновники признали нарушения, на которые не раз указывали горожане, побывавшие в парке.

Напомним, работы по реконструкции объекта проводились на средства ФЦП. По данным правительства города, стоимость реконструкции составила 135 миллионов рублей. На открытии парка присутствовал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, рассказавший о том, что лично осмотрел территорию и нашел ряд недостатков. Однако, как заявил тогда глава города, все они были устранены подрядчиком до открытия. Но многих посетивших объект горожан качество проведенных работ возмутило. Проверки также выявили нарушения доступности среды для граждан с ограниченными физическими возможностями. Одна из местных жительниц обратилась в суд с иском к правительству, потребовав обеспечить ей возможность безопасно посещать парк Ахматовой.

По словам лидера общественно инициативы «Наш Севастополь» Ольги Дроновой, в ходе судебного процесса стало известно о внутреннем споре между подразделениями правительства – ГКУ «Дирекция капитального строительства» и ГБУ «Парки и скверы», которое привлечено в качестве третьего лица по делу.

«В настоящий момент мы не приняли парк в свое законное владение. Действительно, существует специальное распоряжение ДИЗО, которым парк передается нам в оперативное пользование. Но отвечать по недочетам и недостаткам, именно по мониторингу и результатам исследования, мы не можем», – заявил во время заседания представитель «Парков и скверов». Однако в другом госучреждении утверждают, что ГБУ не удастся избежать получения парка на баланс.

Причиной затягивания процедуры в «Парках и скверах» называют несоответствие в перечне передаваемого имущества, что выявила инвентаризация.

«Предполагаю, что балансодержатель избегает ответственности, а государственный заказчик спешит переложить с себя ответственность за несоответствие объекта стандартам доступа для инвалидов. Парка и пляжа в существующем виде чиновники «боятся как черт ладана»», – уверена Ольга Дронова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 29.08.18

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