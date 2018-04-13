В Севастополе проверили реконструкцию парка Ахматовой и предложили ответственным чиновникам «готовить побег»

В Севастополе общественники нагрянули с инспекцией в недавно открытый после реконструкции парк имени Ахматовой. Готовятся заявления в компетентные органы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественная организация «Наш Севастополь» совместно с экспертами решила проверить доступность среды в новом парке, а также соответствие выполненных работ утвержденному проекту и качество исполнения работ.

Как сообщила соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова, в настоящее время эксперты готовят отдельные заключения, которые войдут в основу единого протокола проверки – с документами и фотографиями на основании которого будут составлены заявления в компетентные органы. Также общественники намерены отправить результаты проверки в Центральный штаб ОНФ и лично вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, курирующему расходование средств федеральной целевой программы, за счет которой и проводилась реконструкция парка Ахматовой.

«Масштаб халатности или воровства (предстоит выяснить органам) не поражает. Убивает. Подобное отношение к расходованию средств ФЦП становится системой в нашем Севастополе. Я поражена», – написала на своей странице в Фейсбуке Дронова. Она отмечает, что региональные отделения партии «Единая Россия» и штаба «ОНФ» попросту не осуществляют контроль подобных объектов.

«Я отдаю себе отчет, что та малость беспредела, которую удалось обнаружить в парке Победы, лишь прелюдия к огромной комплексной общественной проверке, которую надо уже готовить на документальном уровне», – негодует общественница и добавляет: «На месте чиновников из департамента капстроительства я бы готовила побег».

Комментаторы подтверждают выводы общественницы: «Там не просто недоделки, там – халтура! Внешне и издалека – пристойно. Но это ненадолго и только издалека. Вблизи – жуть. Леерные ограждения уже повреждены снаружи – покрытия труб дрянные, не соответствуют условиям эксплуатации – среда же агрессивная, вода морская. Деревянные столбы – без какой-либо защитной обработки, плитка осыпается. Обидно, что в нашем городе позволительно такое издевательство над нами, такое безнаказанное расхищение бюджетных средств, иначе это назвать нельзя».

Другие надеются, что благодаря регулярным инспекциям, возможно, удастся спасти от подобного «недоремонта» другие севастопольские объекты: «Может, ваши действия спасут Парк Победы от подобной халтуры и растраты. Неповадно воровать будет».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 13.04.18

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