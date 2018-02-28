Ржавые пирсы, непрокрашенные фасады, гнилые конструкции – как в Севастополе отремонтировали парк имени Ахматовой (ФОТО)

Жители Севастополя и местные общественники, посетившие открытый после реконструкции парк имени Ахматовой, остались в недоумении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольцы обнаружили многочисленные недоделки и откровенную халтуру: отваливающуюся плитку, оголенные провода на газонах, спешно убранный в «уголок» от глаз губернатора, побывавшего на открытии, мусор, отсутствие туалетов и заметное сокращение пляжной территории.

«Левый пирс. Покрасили по ржавчине только те леера, что видно с пляжа, понятно было, что мэр так далеко не пойдет. На остатки колонн положили доску, а фасады остались тоже не закрашенными. Еще одно здание – его только побелили. Смотрится ужасно», – поделился впечатлением от увиденного севастопольский блогер Андрей Гусаченко.

В парке много деревянных конструкций, однако Гусаченко отметил, что «древесина в нашем климате уже «показывает» себя».

«Лаком, может, и покрывали когда-то, но сейчас он уже вымыт дождями, голые бруски начали трескаться... грибок подъедает мокрые участки, его распространение и лето не задержит», – написал блогер, добавив, что грибок уже поселился и в скамейках из фанеры.

Отдыхающих в парке ждет много «сюрпризов»: «В обоих пирсах сделаны странные промежутки. Теряюсь в догадках, для чего. Наверное, чтобы пирс помнил, что он пирс и к нему швартовались катера. Летом в эти дырки полезут купальщики и поранятся о трубы».

«Это все не к тому, что стало хуже, чем было. Жаль бесцельно, недальновидно потраченных денег из бюджета страны. Безвкусица угнетает», – резюмировал Гусаченко.

Как уже сообщал «Новый День», парк им. Ахматовой закрыли на реконструкцию летом прошлого года. Однако активная фаза работ началась в сентябре из-за массового протеста жителей, требовавших открыть проход через парк к примыкающему городскому пляжу Солнечный. Благоустройство зоны отдыха затянулось и вместо декабря ее сдали в конце февраля. Общая стоимость реконструкции составила более 135 миллионов рублей.

Севастополь, Оксана Мурзина

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