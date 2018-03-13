Общественники: Путину в Севастополе нечего смотреть – только концерт и мусор (ФОТО)

В Севастополе не готовы к визиту президента России Владимира Путина. Об этом заявили местные общественники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к приезду главы страны в городе навели порядок, правда, севастопольцы отмечают: только на центральных улицах.

«Город готовится к приезду президента, здание правительства подкрашивают, монтируют новую подсветку, видимо, президент зайдет. А на мыс Хрустальный визит не планируют. Интересно, это единственная причина, почему территорию памятника Штык и Парус не убирают?» – написал на своей странице в Фейсбуке руководитель общественной организации «Золотое сечение» Иван Комелов и добавил: «Обидно, что ситуация год от года не меняется».

ФОТО Ивана Комелова

Горожане отмечают, что грязно не только вокруг обелиска «городу-герою Севастополю», получившему в народе название – «Штык и парус», но и во дворах, на местных пляжах. «Позаботиться об уборке некому. Нет хозяина в городе», – констатируют севастопольцы.

Между тем, мусор и грязь – это не единственные сюрпризы: общественники считают, что кроме концерта, который состоится на городской площади, севастопольским властям нечего показать Путину.

«Неясно, что в Севастополе будут показывать президенту и есть ли вообще, что показать. По моей инсайдерской информации, в городе нечего смотреть из реализованных объектов по Федеральной целевой программе. Школу в Казачке уже показывали. Сквер Ахматовой, в котором отваливается плитка, все проржавело, показать о президенту стыдно», – рассказала РИА «Новый День» соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Общественница уверена, что если местные чиновники все же и надумают показать открытый в феврале этого года сквер, то явно удивят Путина: «Цена реконструкции и качество не совпадают». «Вести туда президента было бы неумным шагом, потому, что огрехи реконструкции, которых недолжно быть после долгосрочной реконструкции, видны невооруженным глазом, наверняка, они бы не ускользнули от зоркого взгляда президента», – заключила Дронова.

Как сообщал «Новый День», жители Севастополя и местные общественники, посетившие открытый после реконструкции парк имени Ахматовой, остались в недоумении: куда ушли заявленные суммы?

Севастополь, Анастасия Зук

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