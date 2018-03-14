Крымские ТЭС запустят в конце весны

Энергоблоки новых крымских электростанций будут запущены в конце мая. О ходе строительства крымских ТЭС президенту России Владимиру Путину доложил глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам министра энергетики, все работы идут по графику: в конце мая будет запущено по одному блоку в Севастополе на Балаклавской ТЭС и в Симферополе на Таврической ТЭС общей мощностью 470 мегаватт. «В течение этого года мы закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем, что в Севастополе – это июнь, в Симферополе, вероятно, где-то во втором полугодии», – рассказал Новак.

Отметим, что по информации СМИ, во время визита на полуостров Путина должна была состояться церемония запуска первого энергоблока Балаклавской электростанции. Между тем, общественники накануне заявили РИА «Новый День», что правительство Севастополя провалило практически все проекты федеральной целевой программы и Путину показывать нечего.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день централизованное электроснабжение Крымского полуострова при суммарном потреблении порядка 1 тысячи 280 МВт на 40% обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и на 60% – за счет перетока мощности по энергомосту (до 800 МВт). Еще 270 МВт можно получить за счет солнечной и ветровой генерации. Пуск в работу Севастопольской и Симферопольской ТЭС позволит не только обеспечить необходимый уровень надежности, но и покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 14.03.18

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