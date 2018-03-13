СМИ: Путин запустит энергоблок новой электростанции Севастополя

В Севастополе собираются запустить энергоблок Балаклавской ТЭС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», церемония запланирована на время визита на полуостров президента России Владимира Путина.

Правда, «Коммерсант», ссылаясь но свои источники, утверждает, что Путин непосредственно на электростанции не появится, а запуск будет произведен дистанционно. При этом речь идет не о полноценном пуске энергоблока, а о розжиге турбины одного из блоков ТЭС – предварительной технической процедуре, предшествующей энергетическому пуску, поэтому 14 марта электроэнергия нового блока в сеть полуострова поступать не начнет.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день централизованное электроснабжение Крымского полуострова при суммарном потреблении порядка 1 тысячи 280 МВт на 40% обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и на 60% – за счет перетока мощности по энергомосту (до 800 МВт). Еще 270 МВт можно получить за счет солнечной и ветровой генерации. Пуск в работу Севастопольской и Симферопольской ТЭС позволит не только обеспечить необходимый уровень надежности, но и покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 13.03.18

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