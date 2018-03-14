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Среда, 14 марта 2018, 08:25 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

В Кремле обнародовали крымскую программу президента

Президент России Владимир Путин сегодня посетит Южный федеральный округ. В программе визита Краснодарский край, Республика Крым и Севастополь.

Как уже сообщал «Новый День», эта поездка станет завершающей в предвыборном турне президента. В Крыму Владимир Путин намерен проинспектировать мост через Керченский пролив, осмотреть новый терминал аэропорта «Симферополь», а также принять участие в митинге в Севастополе.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.03.18

14 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Тотальная украинизация: на Украине появятся языковые инспекторы. / Гидрологи России не могут просчитать грядущий паводок. Читать дальше

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