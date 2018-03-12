Путин завершит свое предвыборное турне в Крыму

Кандидат в президенты и действующий глава РФ Владимир Путин 14 марта прибудет в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит на полуостров завершит предвыборное турне Путина по регионам.

Цен6трнальным мероприятием должен стать масштабный митинг в Севастополе, который будет ориентирован на всю страну, сообщает телеканал «Дождь», уточняя, что президент напомнит избирателям о произошедшем четыре года назад присоединении Крыма к России.

Кроме того, программа визита предусматривает поездку главы государства в Симферополь, встречу с руководителями РК и осмотр нового терминала аэропорта «Симферополь».

Как уже сообщал «Новый День», в начале февраля появилась информация, что Владимир Путин 18 марта может проголосовать в одном из регионов, где прогнозируются проблемы с явкой, – в их числе рассматривался и Севастополь. Однако, по словам источника «Дождя» от подобного варианта отказались – скорее всего голосовать президент будет по месту прописки.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.03.18

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