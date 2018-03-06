«Отреставрированный» пляж «Солнечный» в Севастополе не выдержал первого шторма

Севастопольский пляж «Солнечный», который неделю назад открывал после реконструкции сам губернатор Овсянников, снова нуждается в ремонте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый же серьезный шторм сорвал металлические ограждения на пирсе.

Местные чиновники обещают, что в ближайшее время приведут все в порядок.

«Мы проверим, как было закреплено ограждение, и попросим подрядчика навести там порядок. Но подобное во время шторма там (в парке Ахматовой, – прим. НД) происходит часто», – цитирует главу департамента капстроя Севастополя Михаила Демиденко севастопольский новостной портал ForPost.

Подрядчики, выполнявшие реконструкцию, в свою очередь, утверждают, что последствия будущих штормов предугадать невозможно. Более того, заборы ломает не вода, а брёвна, которые выносят на ограждения сильные волны. Тем не менее, ограждения обещают восстановить, «хотя объект уже сдан городу».

Происшествие вызвало волну обсуждений в Интернете. «Сделали вид, что сделали реконструкцию. Ограбили бюджет на много сотен тысяч рубликов», – возмущаются горожане, одновременно удивляясь наглости подрядчиков: «У нас, оказывается, брёвна из воды вылетают во время шторма. Лесосплав у нас тут».

«Умиляет, что они «помогут» с восстановлением. «Мы проверим, как было закреплено ограждение». А куда вы смотрели, когда принимали работы? – критикуют севастопольцы городских чиновников. – Если срок гарантии в договоре не определен, выполнять работы за счет чиновников, подписавших эти договоры».

Как уже сообщал «Новый День», пляж «Солнечный» и парк имени Ахматовой, к которому он примыкает, открыли после полугодовой реконструкции 26 февраля. Севастопольцы обнаружили многочисленные недоделки и откровенную халтуру: отваливающуюся плитку, оголенные провода на газонах, спешно убранный в «уголок» от глаз губернатора, побывавшего на открытии, мусор, отсутствие туалетов и заметное сокращение пляжной территории. Восстановительные работы обошлись городской казне в сумму более 135 миллионов рублей.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 06.03.18

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