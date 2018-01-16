Правительство Севастополя отдало миллиардный контракт крупному налоговому уклонисту

В Севастополе разгорелся скандал, связанный с реконструкцией парка Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники заподозрили, что местное правительство осознанно отдало миллиардный контракт подрядчику, имеющему проблемы с законом.

Блогер Дионис Апостолаки опубликовал фотографии документа, свидетельствующего о том, что управление Следственного комитета по Крыму еще в сентябре 2017 года возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Глассок Крым» Александра Пожарского. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

«В неустановленное следствием время директор ООО «Глассок Крыма» Пожарским А. Е. была разработана схема минимизации налогов по НДС и налога с вовлечением контрагентов ООО «Укрросстрой», ООО «Домстрой», ООО «ТД Олдим», имеющих признаки сомнительных организаций и формальный документооборот», – заявили в ведомстве.

По данным следователей, с апреля 2015 по май 2017 года компания подавала в налоговую декларации, в которых указывалась информация о якобы проведенных строительных работах и покупке стройматериалов и оборудования, чего по факту не было. При этом Пожарский еще и завысил расходы по строительным работам, что отразил в декларациях по налогу на прибыль.

«Вышеуказанные действия Пожарского привели к уменьшению сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, по НДС, а также увеличению расходов и уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, что привело к уменьшению уплаты сумм налогов в бюджет», – говорится в постановлении Следкома.

Несмотря на это, в конце прошлого года компания «Глассок Крым» признана победителем конкурса по реконструкции парка Победы в Севастополе. При этом компания намеревалась выполнить работы за большую сумму, чем предлагали ее конкуренты по аукциону. В правительстве выбор подрядчика тогда пояснили имеющимся у него «опытом», что стало определяющим фактором «для формирования мнения комиссии и определения победителя».

Отметим, по данным ресурса «5 Оборона Севастополя», Пожарский является не только директором и владельцем четырех российских компаний, но и де-юре украинским предпринимателем – соучредителем украинской компании ООО «Годвуд».

«Правительство Севастополя выбрало эту компанию, зная об уголовном деле. Дали им работы по благоустройству не площадки для сбора мусора, не тротуара или маленького скверика. Парка Победы! Вот скажите, вот эти, которые такое порешали, – они вредители с учетом задач компрометации героической славы города или без оной?» – возмущается в своем блоге Апостолаки.

Между тем, правительство Севастополя отдало еще один контракт ООО «Глассок Крыма». Речь идет о разработке проектно-сметной документации для реконструкции объектов детского оздоровительного центра «Ласпи».

«Учитывая, что директору ООО «Глассок Крым» (по статье 199 УК РФ, п. 2-б), светит штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, о чем он не мог не знать, полагаем, ему были очень нужны вышеупомянутые госконтракты, которые он должен успеть отработать до конца 2018 года, пока ему не зачитают обвинительный приговор в суде. Полагаем, что об этом пикантном обстоятельстве должно знать и правительство Севастополя. У них же 60 человек бдят в службе внутренней безопасности», – предполагают в «5 Обороне Севастополя».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 16.01.18

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