В севастопольском парке Победы цинично выжигают редкие деревья

Реконструкция парка Победы в Севастополе грозит обернуться новым скандалом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в парке варварски сожгли деревья. При этом, как утверждают севастопольцы, уничтоженные зеленые насаждения относились к редким видам.

«Две недели назад все деревья были целы. Сейчас около дороги срублены кусты можжевельника, так как мешали в установке забора. Рядом со стеллой Георгию Победоносцу идут траншеи водопровода и канализации без ограждений – не дай бог кто-нибудь вечером туда ухнется. Глубина около 3-х метров. А сожгли полянку с эндемиками (редкими деревьями) и поставили разметки под расчистку и стройку», – цитирует «5 Оборона Севастополя» жительницу Севастополя, приславшую изданию подтверждающие варварство фотографии.

В «5 Обороне Севастополя» предполагают, что для освобождения территории от деревьев использовалась солярка: «Об этом свидетельствуют неполностью сгоревшие стволы, тонкие ветки кустов и деревьев на фоне обугленной земли и камней», – убеждены эксперты издания, предположив, что по этому факту должно быть возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога».

Возможной причиной уничтожения редких деревьев специалисты называют желание сэкономить. Так как, по утверждению экспертов, «сожженные, мертвые деревья» – не учитываются при подсчете компенсации за вырубку зеленых насаждений, не вписывающихся в проект.

«Похоже, варварское отношение к природе, культуре и истории города на фоне игнорирования мнения общественности стало новой традицией, насаждаемой нам правительством Севастополя, сформированным Дмитрием Овсянниковым и его командой приезжих «варягов», – заключили в издании.

Как уже сообщал «Новый День», общественники Севастополя утверждают, что проводить работы по реконструкции парка Победы правительство доверило подрядчику, имеющему проблемы с законом. По информации блогера Диониса Апостолаки, на Александра Пожарского – руководителя фирмы ООО «Глассок Крым», получившей миллиардный контракт, в сентябре 2017 года возбудили уголовное дело. В Следкоме его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным ресурса «5 Оборона Севастополя», Пожарский является не только директором и владельцем четырех российских компаний, но и де-юре украинским предпринимателем – соучредителем украинской компании ООО «Годвуд».

Не вызывают восторга у севастопольцев и методы проведения реконструкции. Очевидцы сообщали о случае, когда работник строительной бригады в состоянии алкогольного опьянения ездил на тракторе по пешеходным дорожкам и выкорчевывал кипарис.

Наибольшее возмущение у горожан вызывает позиция правительства по парку, которая заключается в том, чтобы не интересоваться в полной мере мнением севастопольцев. Напомним, по словам соавтора инициативы «Наш Севастополь» Ольги Дроновой, чиновники предлагают активистам обсуждать судьбу парка на встречах, однако приглашают туда лишь небольшое количество общественников. Информация об одной из таких встреч попала в социальные сети, пообщаться с представителями правительства пришли многие горожане. Однако смогли получить ответы далеко не на все заданные вопросы, что привело к скандалу. По мнению Дроновой, в правительстве задаются целью сформировать нужную картинку по реконструкции парка и удобное для себя мнение горожан, но никак не наладить работу с населением и уйти от политики закрытости.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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