Не генплан, так золотуха: у правительства Севастополя очередная публичная неприятность

Жители Севастополя устроили очередную акцию протеста. Причина: застройка парков Севастополя и нежелание чиновников прислушаться к мнению общественности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция, по мнению ее инициаторов, своей необычностью и массовостью должна заставить губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, наконец, прислушаться к горожанам.

О начале протеста жители города объявили в одной из социальных сетей, опубликовав пост, обозначенный как открытое обращение к Овсянникову.

«С сегодняшнего дня каждый полдень севастопольцы массово отмечают тем, что переходят через дорогу по пешеходному переходу в направлении главного входа в парк Победы, и обратно, так как вход преграждает забор», – говорится в тексте обращения. Участники акции намерены прекратить ее только, когда Овсянников поставит свою подпись под документом, закрепляющим обязательства правительства «восстановить парк Победы по проекту, по которому он был создан». Еще одно требование – «убрать из парка строительство, которое ведется на месте домика зеленхоза».

Отметим, в комментариях к посту не все севастопольцы одобрили акцию. Тем не менее, обращение инициатора протеста уже получило порядка 100 «лайков» от жителей города и продолжает распространяться по сети.

Ранее застройка парка Победы уже становилась причиной схода граждан, во время которого было собрано более тысячи подписей за сохранение зеленой зоны. Тем не менее, судя по продолжению акций общественности, борьба с чиновниками за сохранение парка результатов пока не принесла.

Как уже сообщал «Новый День», севастопольцы не впервые массово выражают свой протест действиям правительства города, возглавляемого Дмитрием Овсянниковым. В мае, так и не сумев добиться от на тот момент врио губернатора Овсянникова выполнения своих предложений по изменению скандального проекта нового генерального плана, тысячи горожан вышли на митинг, на котором потребовали его отставки.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.10.17

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