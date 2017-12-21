«Серый кардинал» правительства Севастополя избавляется от коренных горожан

В департаменте общественных коммуникаций Севастополя коренных горожан увольняют, чтобы освободить места для команды нового помощника губернатора Олега Берковича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам соавтора инициативы «Наш Севастополь» Ольги Дроновой, в ближайшее время могут быть уволены пять сотрудников департамента. Она отмечает, что освобождение «кресел» происходит по инициативе Берковича и его команды.

«Он пытается пристроить своих людей и убрать севастопольцев. Они пришли делать деньги, делать пиар, при этом они пришли со своими людьми, которые, по сути, не имеют квалификационных навыков для того, чтобы занимать должности государственных служащих. Но их, тем не менее, взяли на эти должности. Правда, формально они не подчиняются тем отделам, куда их пристроили. Одного мальчика, например, устроили в управление по работе с обращением граждан, он там не появлялся ни разу», – рассказала РИА «Новый День» Дронова. Общественница подчеркивает: чтобы уволить севастопольцев, управление массовых коммуникаций и мониторинга переименовали в управление массовых коммуникаций. «Рокировка» позволила сократить должности «несогласных». «Беркович – серый кардинал правительства Севастополя», – заключила Дронова.

Как сообщал «Новый День», в ноябре уволили главу департамента общественных коммуникаций Севастополя Ивана Чихарева. Тогда местные блогеры сообщили, что отставка связана с появлением в правительстве одного из основателей компании «Апостол» (холдинг, занимавшийся пиаром и информационными технологиями) Олега Берковича.

Севастополь, Анастасия Зук

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