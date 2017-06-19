Навстречу выборам: в Севастополе начали формировать пул прогубернаторских СМИ

В Севастополе назначили нового директора департамента общественных коммуникаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прежней PR-команде правительства поставили в вину провал генплана Севастополя и связанные с этим документом протесты горожан, а также билборды с искаженным флагом РФ, появившиеся в городе накануне Дня России.

Теперь руководить процессом формирования позитивного имиджа городского правительства вообще и ВРИО губернатора Дмитрия Овсянникова в особенности будет Иван Чихарев – кандидат политических наук, экс-декан факультета социальных технологий и управления Московского политехнического университета, бывший эксперт Центра общественно-политических проектов и коммуникаций Экспертного института социальных исследований.

Новоиспеченный директор решил не изобретать велосипед и начать с проверенных технологий: одной из первоочередных мер департамента общественных коммуникаций он назвал формирование губернаторского пула СМИ. Что подразумевает под таким пулом Чихарев, пока не понятно – он не уточнил, но обычно это круг журналистов, сопровождающих какое-либо лицо – в данном случае губернатора и формирующих информационную повестку в нужном ему свете, получая в качестве благодарности финансовую поддержку – в данном случае из бюджета.

Кстати, сегодня же было объявлено о создании ГТРК «Севастополь», которую, по уже сложившейся в Севастополе традиции, возглавил неместный – военный корреспондент и телеведущий канала «Россия 1» Александр Минаков.

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 19.06.17

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