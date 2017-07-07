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Овсянников собрал руководителей СМИ Севастополя для разговора «без записи»

Овсянников собрал руководителей СМИ Севастополя для разговора «без записи»

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников провел неформальную встречу с руководителями региональных СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разговор происходил на борту круизного лайнера «Князь Владимир».

Примечательно, что приглашение не получили так называемые неподконтрольные правительству города известные севастопольские и крымские издания, регулярно публикующие «неудобные» материалы о работе губернаторской команды.

По словам источника РИА «Новый День», глава города высказался по некоторым проблемным вопросам, обозначив собственную позицию, и доведя таким образом до присутствующих свое мнение по самым, по его мнению, важным темам.

Вместе с тем, у врио нашлись замечания и в адрес представителей допущенных на беседу СМИ. В частности, Овсянников аккуратно, «в дружелюбной манере», порекомендовал им чаще отражать позитивные моменты в работе правительства города и поменьше обращать внимание на громкие публикации и широкие обсуждения в соцсетях, касающиеся негативных, но незначительных, по его мнению, поводов.

При этом журналистам не рекомендовано было публиковать услышанные заявления Овсянникова.

По словам наблюдателей, встреча имела исключительно имиджевое значение, проходила несколько натянуто, без живого общения и, тем более, без острого обмена мнениями.

Напомним, ранее врио обращался к представителям СМИ с просьбой не нагнетать информационное поле обсуждением генплана города.

Не так давно в правительстве произошла замена директора департамента общественных коммуникаций. Новый руководитель одной из первоочередных мер департамента назвал формирование .

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