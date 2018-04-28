Севастопольцы заподозрили чиновников в попытке «протащить» новый генплан без общественных слушаний

В Севастополе опасаются, что новый вариант генерального плана города власти попытаются «протащить» без общественных слушаний. Об этом заявила руководитель общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект, разработанный Институтом генплана Москвы по инициативе депутата Алексея Чалого, спровоцировал в Севастополе рост социальной напряженности. В мае 2017 года в городе устроили массовый митинг, на котором несколько тысяч горожан, возмущенных отсутствием реакции властей на свои замечания к документу, требовали отставки Овсянникова, а также роспуска Заксобрания.

После обвинений чиновников в некомпетентности и «рейдерском захвате» земельных участков, процесс по принятию документа горожанам удалось остановить. А президент России Владимир Путин поручил Овсянникову полностью учесть интересы народа при утверждении нового генерального плана города.

Новую редакцию генплана, в которую должны быть внесены поправки по итогам прошлогодних слушаний, обещали представить в Интернете в конце апреля. При этом руководство города ни слова не говорит о повторных общественных слушаниях, хотя ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обещал учесть мнение горожан. 27 апреля директор департамента архитектуры и градостроительства Марина Ракова заявила, что проект генерального плана Севастополя будет после доработки представлен населению в мае этого года. В письменной версии отчета сказано о «планируемых сроках публичного представления проекта» (май 2018 года) и утверждения в июне этого года. Об общественных слушаниях нет ни слова.

«Общественные слушания, если их предполагает провести правительство Севастополя, не могут быть заменены публичным преставлением генерального плана в сети Интернет. Процедура проведения общественных слушаний должна быть полностью соблюдена. Только слушания могут сделать легитимным принятие нового генерального плана Севастополя», – цитирует Дронову «Новый Севастополь. Общественница отмечает, что губернатор Дмитрий Овсянников неоднократно обещал провести общественные слушания: и после отзыва проекта генплана летом прошлого года, и во время своей предвыборной кампании.

«Но в отчете в Законодательном собрании директор департамента архитектуры и градостроительства Марина Ракова не сказала четко о будущих общественных слушаниях и ушла от ответа на прямой вопрос депутата о начале процедуры», – подчеркнула общественница.

Опасения общественников, в том числе, строятся на прошлом опыте работы комиссий по рассмотрению поступивших 11 тысяч замечаний и предложений жителей Севастополя. Заседания проходили без заявителей и в отсутствии прессы, впоследствии принятые изменения по проекту генплана не были опубликованы. «Чьи интересы учтены, а кому отказано в изменении функциональных зон, люди не знают», – подчеркивает Дронова.

Несогласованная информация, исходящая от представителей власти, может быть сигналом того, что чиновники собираются обойти процедуру повторных общественных слушаний, отмечают общественники.

«Мы ждем исполнения обещаний непосредственно первого лица города», – говорит Дронова, подчеркивая, что повторные общественные слушания по проекту генерального плана должны стать главным этапом накануне возможного утверждения документа Законодательным собранием.

Севастополь, Илья Пелехов

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