Генплан раздора: Дмитрия Овсянникова бросила главный архитектор Севастополя

Глава департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова отказалась работать в правительстве города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник написала заявление об увольнении по собственному желанию.

По информации источника издания «ForPost», официально об уходе Раковой станет известно 1 октября.

Напомним, Ракова получила должность главы департамента в январе. Таким образом, срок ее пребывания на посту главной по архитектуре и градостроительству в Севастополе составил меньше года.

Марина Ракова – уроженка Воронежа, закончила Воронежскую архитектурно-строительную академию по специальности «архитектор». В администрации Воронежской области работала с 2004 года, функции по сути главного архитектора исполняла с 2009 года. Возглавлявшего до нее департамент архитектуры в Севастополе Александра Моложавенко понизили в должности, освободив для Раковой руководящий пост.

По одному из предположений, ее увольнение связано с разногласиями с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, в том числе по проекту генерального плана, уже становившегося причиной скандала в городе и спровоцировавшего многочисленную критику севастопольцев.

К слову, на момент назначения Раковой Овсянников представил ее как специалиста с «богатейшим опытом работы в сфере архитектуры и градостроительства», и выразил надежду, что она «сможет применить свои знания и навыки на благо Севастополя».

Севастополь, Дмитрий Нестеренко

Севастополь. Другие новости 28.09.18

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