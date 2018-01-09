В правительстве Севастополя делают тайну из должности для нового «варяга»

Вопросами архитектуры в Севастополе будет заниматься чиновница из Воронежской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель управления архитектуры и градостроительства региона Марина Ракова объявила о своем переезде и новом назначении в Севастополь.

От должности руководителя управления в Воронежской области она будет освобождена 11 января, согласно указу экс-губернатора Алексея Гордеева, отправленного в отставку 25 декабря 2017 года. По словам Раковой, предложение о новой работе сделали ей власти Севастополя.

Однако в правительстве Севастополя не спешат раскрывать общественности, какую должность займет Ракова. В департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя, который на данный момент возглавляет Александр Моложавенко, корреспонденту РИА «Новый День» отказались сообщить, кем будет работать Ракова, и порекомендовали обратиться в департамент аппарата губернатора и правительства Севастополя, где «оформляются руководящие должности».

Однако не смогли ответить на этот вопрос и в аппарате губернатора, перенаправив корреспондента РИА «Новый День» в пресс-службу правительства. В пресс-службе предложили направить неофициальный запрос на электронную почту, пообещав предоставить оперативный ответ. Однако в течение рабочего дня информацию о будущей должности Раковой пресс-служба правительства разузнать, по всей видимости, так и не смогла.

Отметим, что в середине декабря губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников анонсировал отставки высокопоставленных чиновников правительства после новогодних праздников. Можно предположить, что в этот список мог попасть и Моложавенко, связанный со скандалом по поводу генплана города. Возможно, в правительстве не спешат раскрывать должность Раковой, чтобы запланированная отставка нынешнего главы департамента архитектуры и строительства не стала очевидной преждевременно.

Марина Ракова – уроженка Воронежа, закончила Воронежскую архитектурно-строительную академию по специальности «архитектор». В администрации области работала с 2004 года, функции по сути главного архитектора исполняла с 2009 года. Является членом Союза архитекторов России.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.01.18

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