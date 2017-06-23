От «плана Барбаросса» к тактике «Троянского коня»: в Севастополе вернутся к генплану после выборов

Заявления ВРИО губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о приостановке работы над генпланом – всего лишь поспешный имиджевый ход, необходимый для снижения накала общественного недовольства накануне губернаторских выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того, как Овсянников одержит победу, «замороженный» им документ снова начнут активно продвигать. Такое мнение озвучил кандидат на пост губернатора от объединённой оппозиции Роман Кияшко.

«Когда севастопольцы начали борьбу против генплана, власть струсила и объявила о приостановке. Понятно, что это предвыборный конек, после выборов снова достанут этот генплан», – цитирует портал «Объектив» Кияшко.

Как уже сообщал «Новый День», обсуждение на заседании комиссии в департаменте архитектуры и градостроительства правительства Севастополя по генплану города показало, что власти не намерены отзывать документ, чего настоятельно требуют местные жители. Приостановка юридического процесса, о котором заявил Овсянников, не повлияет на дальнейшее рассмотрение и кулуарную работу над документом по ранее намеченному направлению.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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