Не Овсянников: в Севастополе представили единого кандидата на выборах губернатора

Коалиция семи региональных отделений партий выдвинула Романа Кияшко единым кандидатом на выборах губернатора Севастополя. Напомним, голосование состоится 10 сентября.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в межпартийное соглашение вошли семь партий, включая две парламентские – КПРФ и «Справедливая Россия».
48-летний Кияшко зарегистрирован в городской избирательной комиссией кандидатом от КПРФ. Он является вторым секретарем Комитета Севастопольской городской организации КПРФ, в настоящее время работает помощником депутата Госдумы. Окончил Севастопольский приборостроительный институт и работал инженером в конструкторском бюро радиосвязи «Муссон».
Кияшко сообщил, что главный тезис, с которым он пойдет на выборы – «никто кроме севастопольца, знающего дух города и несущего моральную ответственность перед родителями, друзьями, соседями, партнерами, не сможет управлять городом и исправить ситуацию».
Ранее межпартийная коалиция провела так называемые «народные праймериз», чтобы определить рейтинг политиков среди севастопольцев. Из восьми тысяч принявших участие в опросе жителей, большая часть отдала свои голоса за Кияшко.
Севастополь, Ольга Николаева
Севастополь. Другие новости 22.06.17
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