В Севастополе остановили работу над генпланом, но только на словах

Севастопольцы добились остановки процесса по принятию проекта скандального генерального плана, вызвавшего массу критики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработчики документа должны будут устранить его недостатки.

По словам ВРИО губернатора Дмитрия Овсянникова, юридический процесс по принятию документа остановлен полностью. Разработка документа продолжится, соответствующее финансирование обеспечено минимум до конца 2018 года. После должны будут состояться новые публичные слушания по генплану.

Напомним, накануне вице-премьер России Дмитрий Козак поручил представителям министерства обороны подключиться к рассмотрению замечаний к генплану, озвученных севастопольцами. Они примут участие в работе комиссии по подготовке заключения о результатах общественных слушаний по проекту, которые предполагают .

После совещания в правительстве города, на котором Овсянников озвучил решение по генплану, было назначено заседание комиссии по той же теме в Департаменте архитектуры и градостроительства с привлечением общественности. Комиссия включала чиновников профильных ведомств, депутатов Законодательного Собрания, специалистов по охране окружающей среды. Общественников попросили покинуть зал заседаний с тем условием, что их вызовут при рассмотрении конкретных вопросов их землевладений.

Присутствие журналистов, которых сначала без всяких препятствий допустили на комиссию, смутило главу Департамента архитектуры Александра Моложавенко. После детального рассмотрения служебных удостоверений Александр Моложавенко нашел выход из положения, заявив, что участники комиссии могут проголосовать за присутствие прессы. По результатам импровизированного голосования журналистов попросили удалиться. Почему секретарь комиссии заранее не озвучил законный, по словам Моложавенко, регламент – можно только догадываться.

Из озвученной до начала комиссии информации стало ясно одно: представители московской проектной организации уверены в полноценности и последующем принятии нового генплана. И для них это лишь вопрос времени. Как успели оговориться проектировщики, теперь им стало понятно, что в 2017 году генплан принят не будет, а будет, по их твердому убеждению и внутренней информации, принят в 2018.

А пока проектанты вкупе с директором Департамента архитектуры гадают, как именно трактовать слова губернатора и – самое главное – как продолжить рассмотрение генплана, подтянув процесс под градостроительный кодекс. То есть, остановить процесс принятия генплана – это одно, а продолжить рассмотрение – вполне можно. Что касается, недовольства, нарушения имущественных и юридических прав севастопольцев, то за кадром чиновники на этот вопрос смотрят благодушно и снисходительно.

Замдиректора Департамента архитектуры называет отъем земельных участков и возможное лишение нескольких тысяч горожан законного имущества не иначе как «жизненной ситуацией». О митингах протеста другой присутствующий за круглым столом высказался: «Можно в ответ собрать антимайдан и пустить вперед севастопольских бабушек».

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что отзывать проект нового генплана власти не намерены. Сырой, циничный, как с точки зрения всех профессиональных норм, так и с юридической, проект продолжают настырно продавливать, при этом закрыв двери поплотнее. ВРИО губернатора делает заявления для широкой общественности, а в кулуарах продолжается работа над документом.

Это очевидно еще и потому, что сам Дмитрий Овсянников пока не знает, как юридически остановить процесс принятия генплана и возможно ли это вообще в рамках действующего федерального законодательства.

Севастополь, Вера Филатова, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 21.06.17

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