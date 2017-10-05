Генплан подкрался незаметно: у севастопольцев начали изымать участки вопреки предупреждениям Путина

Владельцы земельных участков в севастопольском регионе рискуют остаться без собственности: неизвестно будут ли им выплачены компенсации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году департамент по имущественным и земельным отношениям развернул земельную ревизию, по результатам которой в суды было подано 3,8 тысяч исков. На сегодня уже вынесено 900 решений, из которых 23 вступили в законную силу, а 60 обжалуются.

Большинство исков подано в отношении покупателей земли в районе Ласпи, мыса Айя, урочища Аязьма. Участки выдавались при Украине. Еще тогда многие получившие землю поспешили ее продать. Есть и те, кто не смог «избавиться» от участков: кроме чиновников, недвижимость на вторичном рынке приобретали обычные граждане. Но власти настаивают, что земли все равно подлежат изъятию, а строения сносу, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что больше шансов отстоять свою собственность у тех владельцев, чьи участки уже состоят на кадастровом учете. По мнению юристов, судьба существующих на участках зданий будет зависеть от того, признает ли суд покупателей недобросовестными. Судебные разбирательства ведутся и с собственниками земли, которая находится в черте города: зачастую горожанам вменяют строительство многоквартирных домов, тогда как на участке возведены обычные двухэтажные апартаменты для проживания одной семьи.

Претензии от ДИЗО получают, не только физические, но и юридические лица. В 2015 году севастпольская компания обратилась в Арбитражный суд Севастополя с иском к ДИЗО, потребовав признать недействительными постановления чиновников о схеме расположения на кадастровом плане трех участков общей площадью 9,2 га в Орлиновском лесничестве в Балаклаве. В октябре 2015 года границы участков и возможность строительства на них пансиона были подтверждены решениями департамента.

Правда, в декабре они были отменены: земли, арендованные компанией «Агат-А», попали в границы новых участков, видом разрешенного использования которых значились отдых и использование лесов. ГКУС «Севастопольское лесничество» получило возможность зарегистрировать право собственности Севастополя на эти земли. Суды трех инстанций заняли в конфликте позицию властей, отказавшись отменять решения департамента и менять вид разрешенного использования земель.

Стоит отметить, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ранее, в качестве компенсации, обещал выделить участки добросовестным собственникам изымаемой земли. Однако, обещания так и остались на уровне разговоров.

При этом «Коммерсантъ» замечает, что спокойствие чиновников, возможно, объясняется спокойствием потенциальных инвесторов – массовые судебные разбирательства, не снизили интерес россиян к недвижимости в Крыму. Больше всего пользуются спросом апартаменты на ЮБК и в Севастополе. Средняя стоимость жилья в новостройках здесь составляет 80-85 тыс. руб. за 1 кв. м, загородная недвижимость продается в среднем по 57,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Как сообщал «Новый День», по информации городских общественников, из-за земельной политики местных властей каждый четвертый житель Севастополя рискует остаться без земли, так как более 54 тысяч исков городское правительство намерено предъявить собственникам земельных участков в садовых товариществах.

Недовольные такой политикой севастопольцы были вынуждены простить помощи у президента России Владимира Путина. Во время его визита местные жители встречали президента пикетами. Путин поручил тогда еще врио губернатора Севастополя Овсянникову полностью учесть интересы народа при утверждении нового генерального плана города и подойти к данному вопросу «крайне внимательно и с заботой о людях». Все земельные вопросы Путин предложил решать индивидуально.

Напомним, в мае Севастополь восстал против принятия нового генерального плана города. На митинге собралось около трех тысяч человек, которые просили разобраться в ситуации федеральный центр.

В ходе открытых общественных слушаний свои замечания к проекту генплана внесли тысячи горожан. Сам же Овсянников назвал митинг «политическим шоу».

По мнению экспертов, вся острота ситуации заключалась в отсутствии диалога между местными чиновниками и жителями города. Из-за провального генплана севастопольцы даже потребовали отставки Овсянникова и роспуска Заксобрания города.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 05.10.17

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