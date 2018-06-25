Битва за землю: севастопольцы ищут справедливости в международных судах

Жалобы на отъем земли стали традиционными для жителей Севастополя. Об этом заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская на приеме граждан в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий с сожалением отметила, что земельные проблемы в городе не решаются уже долгое время. Что вынуждает местных жителей обращаться за помощью в том числе и в международные организации.

Напомним, правительство Севастополя инициировало судебные разбирательства с местными жителями, считая, что многие севастопольцы в украинский период незаконно получили земельные участки, а, значит, их необходимо вернуть в собственность города. Протесты и попытки убедить чиновников в обратном эффекта не принесли: правительство выигрывает большинство споров. Без земельного участка в Балаклаве остался даже прокурор Севастополя Игорь Шевченко.

«На сегодняшний день от безысходности около 60 заявлений направлено в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от севастопольцев как граждан РФ. Эти заявления приняты к рассмотрению ЕСПЧ. Я считаю, что это не повышает авторитет исполнительной власти Севастополя, потому что это вопросы, которые необходимо рассматривать здесь, внутри», – цитирует «Новый Севастополь» Поклонскую. По ее словам, севастопольцы также намерены обратиться к генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, чтобы с его подачи на проблему обратили внимание правозащитные международные организации.

Депутат считает, что в городе сложилась крайне напряженная ситуация, в связи с чем она планирует рассмотреть возможность организации дискуссионной площадки на базе Госдумы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 25.06.18

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